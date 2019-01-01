الرائد السعودي يصدر بيانًا بشأن تقنية الفيديو

تقنية الفيديو تم استخدامها في الدوري السعودي منذ الموسم الماضي

أصدر نادي الرائد السعودي بيانًا يتعجب خلاله من الأخطاء المتكررة لتقنية الفيديو في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أدخل تقنية الفيديو من الموسم الماضي في الدوري من أجل تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

ونشر الرائد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، متعجبًا من وجود أخطاء رغم استخدام تقنية الفيديو بالمباريات.

وجاء البيان: "شاهدنا والجميع منذ انطلاقة الدوري هذا الموسم ما تعرض له فريق الرائد في الجولات السابقة من أخطاء تحكيمية فادحة، أضرت بنتائج الفريق رصيده النقطي، والتي تكررت للأسف في أكثر من مباراة كان آخرها مباراتنا المؤجلة أمام التعاون التي سلبت فيها حقوق الرائد المستحقة".

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وأضاف: "يزداد تساؤلنا وتعجبنا من الأخطاء المتكررة لنظام VAR، خلال إدارة المباريات وعدم الجودة في نقطل اللقطات الكافية للحكام في المباراة في الوقت المحدد للحالة مما يسبب غموض بالحالة لدى الحكم، وكذلك مخرج مباريات الرائد التي تقام على معلب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، كما حدث في مباراتنا مع التعاون وغيرها من المباريات السابقة".

وتابع البيان: "تكون الإعادة الواضحة للحالة وصحتها بعد مرور عدة دقائق عبر كاميرات الناقل الرسمي، مما تسبب في منع الرائد من الحصول على حقوقه المشروعة في المباراة".

📄| إدارة نادي #الرائد تصدر بيان حول الأخطاء التحكيمية ضد الفريق الأول هذا الموسم pic.twitter.com/zeApKRGoB1 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) November 7, 2019

وطالب نادي الرائد المسئولين عن التحكيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من تحسين استخدام التقنية خلال المباريات المقبلة.