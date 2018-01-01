فيديو - فوز صعب للرائد على الحزم في الدوري السعودي

الرائد يعود للانتصارات في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق فريق الرائد، فوزًا صعبًا على نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد الرائد للفوز بعد تعادله أمام الأهلي في الجولة الـ12 وهزيمة قوية أمام النصر بـ4 أهداف نظيفة في الجولة الـ13 من الدوري.

واستطاع إسماعيل بانجورا، مهاجم الرائد في خطف الفوز لفريق في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بإحرازه الهدف الوحيد بالمباراة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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واستغل بانجورا تباطئ دفاعات الحزم وخطف الكرة وسددها في مرمى المنافس، ولكن تصدي الحارس لم ينجح في إبعادها عن الشباك.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب : إسماعيل بنقورا في الدقيقة 60

الرائد 1 : 0 الحزم #الرائد_الحزم pic.twitter.com/Di6np8cSVR — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 20, 2018

وحاول الحزم في إحراز التعادل في الوقت الذي تبقى في المباراة، ولكن الرائد استطاع الخروج من المباراة بالثلاثة نقاط.

الرائد ارتفع رصيده إلى 15 نقطة في في المركز 11، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقط في المركز الـ12.