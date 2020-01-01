الرئيس المؤقت: إفلاس برشلونة؟ مستقبلنا المالي رائع، وهذا هو موقف ميسي

كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت يتحدث عن ليونيل ميسي وموقفه من البقاء في النادي وتخفيض راتبه، وعن مستقبل الفريق المادي.

أكد كارليس توسكيتس رئيس نادي برشلونة أن الحديث عن إفلاس النادي في الوقت الحالي غير واقعي بالرغم من الموقف المالي الصعب له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توسكيتس، وتطرق خلالها عن تخفيض الرواتب والتجديد لليونيل ميسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وقال توسكيتس: "نخطط لتخفيض رواتب الفريق وكافة الموظفين، وسنفعل كل شيء ممكن حتى يكون الجميع في حالة رضا".

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وأضاف: "لو لم يتم فتح الملعب أمام الجماهير سنكون أمام خسائر تقدر بحوالي 300 مليون يورو، لكن الحديث عن الإفلاس هذا ليس وقته، فالنادي لديه الكثير من الاتفاقيات التي تضمن له مستقبلًا ماليًا مذهلًا دون الاعتماد على موارد الملعب".

وأكمل: "اللاعب الذي لديه عدة شهور في عقده موقفه يتخلف عن ذلك الذي لديه عدة أعوام، ونحن نحاول التوصل لعدة صيغ وبدائل تخفيض النفقات".

وأردف عن ميسي ومستقبله وموقفه من تخفيض الرواتب: "دعوني لا أحدد الأسماء، يجب أن تنتهي المفاوضات أولًا، لكني يمكن أن أقول إن ميسي لديه قابلية كبيرة من جانبه".

جدير بالذكر أن توسكيتس يتولى رئاسة برشلونة بشكل مؤقت بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه كاملًا بسبب عملية سحب الثقة منهم.