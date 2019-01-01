الرئيس التنفيذي للمحترفين الأستراليين يكشف لجول قضية البحريني حكيم العريبي

ندد اتحاد كرة القدم الأسترالي، وجماعات حقوق إنسان بالقبض عليه، بسبب الخوف على سلامته إذا رحل إلى البحرين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت الأيام الماضية أزمة في الكرة الآسيوية، وبالتحديد للاعب البحريني حكيم العريبي الذي ينتظر الترحيل من تايلاند، بالرغم من الدعوات الدولية لإطلاق سراحه.

وكان اللاعب حكيم العريبي، البالغ 25 عاما والذي حصل على اللجوء في أستراليا، قد احتجز في بانكوك الشهر الماضي، عقب طلب البحرين من الإنتربول (الشرطة الدولية) القبض عليه، وقد حكم عليه بالسجن في البحرين لإدانته بالتخريب، لكنه ينفي التهم.

وندد اتحاد كرة القدم الأسترالي، وجماعات حقوق إنسان بالقبض عليه، بسبب الخوف على سلامته إذا رحل إلى البحرين. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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تحدثنا إلى الرئيس التنفيذي للاعبين المحترفين الأستراليين، جون ديدوليكا المتواجد حالياً في دبي، ليكشف لنا الكثير عن هذه القصة وما هي توابعها.

ديوليكا قال في تصريحاته لـ "جول" أن الأمور لم تُدار بشكل جيد من قبل المسؤولين في البحرين بعدما تم اتهامه، واللاعب تم اتهامه دون الدفاع عن نفسه، لذلك لجأ إلى أستراليا للعيش هناك، وكان نموذجاً رائعاً كعضو في المجتمع.

اللاعب كان قد تم اتهامه غيابياً بارتكاب أعمال تخريب في بلاده، على الرغم من اعترافه بأنه غير مذنب، كما أكد على وجود لقطات تلفزيونية خلال هذا اليوم بتواجده في مباراة فريقي الشباب (النادي الذي كان يلعب له)، ونادي البسيتين.

المسؤول الأسترالي قال في تصريحاته أنه من الواضح أن اعتقال حكيم مدفوع بأمور متصلة به لكونه لاعب كرة قدم، وبمجرد أن تم الاعتراف به كلاجئ ، وطلب اللجوء بنجاح ، كان ينبغي أن يختفي أي رصد للاعب من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

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( 🎥 : @afcasiancup )#آسيا_مع_جول#كأس_آسياpic.twitter.com/QZHtujpOxR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وكان اللاعب قد حصل على موافقة رسمية من الحكومة الأسترالية في عام 2017 ، باللجوء السياسي، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال يخضع للمراقبة من قبل البحرينيين نظراً لموقفه الصريح تجاه العديد من كبار المسؤولين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - الشيخ سلمان آل خليفة.

وأوضح ديوليكا في تصريحاته أن اللاعب مازال محتجز مع المسؤولين التايلنديين الذين يمنعون الوصول إليه حتى الآن، في انتظار أن تبدأ العملية القانونية التايلاندية، وقد تم زيارته من قبل زوار مؤقتين يسمح لهم في بعض الأحيان برؤيته، حيث يتوافر معه فريقه القانوني.

وأشار المسؤول الأسترالي إلى أن زوجته كانت معه في أول أسبوعين، لكنها عادت بعد ذلك إلى أستراليا بسبب نهاية وقت زيارتها لتايلاند.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بياناً رسمياً يدعو فيه كل من السلطات المعنية (في البحرين وتايلاند وأستراليا) لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السماح لحكيم بالعودة بأمان إلى أستراليا ومغادرة تايلاند.

وأوضح ديوليكا أن الاتحاد الدولي لكرة لقدم يعمل على استخدام نفوذه لضمان عودة اللاعب إلى أستراليا بأمان وفقًا للمنظمات المعترف بها دوليًا كلاجئ، بالتأكيد مع مراعاة الأمور القانونية، وكذلك الأمر نفسه من قبل الاتحاد الآسيوية لكرة القدم.

المسؤول الأسترالي شدد في نهاية تصريحاته على استمرار الضغط الداخلي على تايلاند والبحرين من أجل حل هذه القضية وعودة اللاعب إلى أستراليا بأمان خلال الفترة المقبلة.