الذكاء الاصطناعي اختاره وبنفيكا خطفه.. برشلونة يفقد المرشح المثالي لخلافة بوسكيتس

من كان المرشح المثالي لخلافة نجم برشلونة وكيف خسره الفريق؟

اقترح تقرير أعده الذكاء الاصطناعي في شهر مايو الماضي خمسة لاعبين مرشحين ليحلوا محل سيرجيو بوسكيتس في تشكيلة فريق برشلونة بالموسم المقبل.

وأعلن بوسكيتس رحيله عن فريق برشلونة هذا الموسم، ليسبب أزمة كبيرة في مركزه لعدم توافر بدائل جاهزة لخلافته.

وأعدت شركة "Olocip" تقريرًا عن لاعبي خط الوسط الذين سيحققون أفضل أداء في برشلونة تحت قيادة تشافي وفقًا لمعايير الذكاء الاصطناعي، وتم اختيار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين لعبوا أكثر من ألف دقيقة في موسم 2022-2023 في أكثر من ثمانين مسابقة.

وتضمن التقرير أربعة لاعبين وهم مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسييداد، وديكلان رايس نجم وست هام، وإبراهيم سانجاري لاعب أيندهوفن، وإيدسون ألفاريز نجم أياكس، وأكد التقرير أن اللاعب الخامس هو النموذج المثالي للتوقيع مع برشلونة ولكن بعد شهر واحد لم يعد اللاعب متاحًا.

واستوفى اللاعب أوركون كوكو، لاعب خط الوسط التركي البالغ من العمر 22 عامًا كل الشروط لخلافة بوسكيتس، وكان اللاعب ينتمي إلى فريق فينورد حتى يوم السبت الماضي ثم أعلن انتقاله إلى نادي بنفيكا مقابل مبلغ ثابت قدره 25 مليون يورو.

وساهم النجم التركي الشاب هذا الموسم مع فريقه في 12 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 46 مباراة.