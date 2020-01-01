الذعر من كورونا يفرض إجراءات خاصة على باريس سان جيرمان وديجون

مجموعة من الإجراءات الاحتياطية اتخذتها رابطة الدوري الفرنسي في مواجهة باريس سان جيرمان وديجون لمكافحة فيروس كورونا.

تقرر اليوم أن تخضع مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره ديجون ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لإجراءات خاصة للغاية.

جاء هذا في ظل محاولات من رابطة الدوري الفرنسي لمحاربة الانتشار الهائل لفيروس كورونا مؤخرًا في القارة الأوروبية والعالم أجمع.

وعلم جول.كوم أن من ضمن الإجراءات هو منع اللاعبين من المصافحة المعتادة قبل المواجهات، وكذلك تم منع الأطفال من مصاحبة نجوم الفريقين لداخل الملعب.

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كذلك تم إلغاء منطقة التصريحات التي يتوقف فيها نجوم الفريقين عقب المباريات من أجل التحدث مع الصحفيين حول النتيجة والأداء.

وأبقت الرابطة فقط على المؤتمر الصحفي الذي يلي المباراة دون المساس به كما ألغت وجود سجادة حمراء لوصول اللاعبين لأرض الملعب.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بـ 65 نقطة أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة وفي رصيد الأخير مباراة زيادة.

جدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت بالأمس عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات لـ 57 بحسب ما ذكر وزير الصحة أوليفييه فيران.