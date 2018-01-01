الذئاب تُنهي هيبة توتنهام أمام الكبار

توتنهام يسقط للمرة الأولى أمام أحد الفرق الصاعدة للبريميرليج منذ عام 2012

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط توتنهام هوتسبر بخسارة صادمة أمام ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي في إطار مباريات الأسبوع العشرين في البريميرليج.

خسارة السبيرز أمام ولفرهامبتون الصاعد حديثًا للبريميرليج، هي أولى هزائمه أمام الفرق الصاعدة للبريميرليج منذ عام 2012.

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وكانت خسارة توتنهام هوتسبر الأخيرة أمام أحد الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز أمام كوينز بارك رينجرز في إبريل من عام 2012، ثم لم يُهزم السبيرز أمام الفرق الصاعدة للبريميرليج في 39 مباراة، حتى تلقى الهزيمة من ولفرهامبتون.

كما يعد ولفرهامبتون هو ثالث فريق يحرز ثلاثية في شباك توتنهام في عُقر داره، بعد مانشستر سيتي وليستر سيتي.

هزيمة توتنهام أمام ولفرهامبتون هي الأولى بالطبع لبوتشيتنيو أمام أحد الفرق الصاعدة للبريميرليج، حيث فاز عليهم في 25 مباراة وتعادل في مباراتين.