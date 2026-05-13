الدول التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم لكرة القدم

هناك بعض الدول التي يُنظر فيها إلى التأهل لكأس العالم FIFA على أنه مجرد إجراء شكلي تقريبًا. وبالنسبة لمشجعي منتخبات مثل البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا، من بين دول أخرى لا حصر لها، فإن تجاوز منتخباتهم لمراحل التصفيات بسهولة أمر لا يقبل الجدل، حتى تتاح لهم فرصة رفع الكأس عندما يحين موعد البطولة الفعلية.
ومع ذلك، ليست جميع الدول متساوية في هذا الصدد. في حين أن نخبة عالم كرة القدم تمتلك كل الموارد التي قد تحتاجها، فإن العديد من الفرق حول العالم لا تستطيع ببساطة المنافسة على نفس الملعب، ومن المفهوم أنها لم تنجح أبدًا في الوصول إلى الحدث الرئيسي للفيفا. ثم هناك دول أخرى تفتخر بتاريخ عريق، لكن لسبب غريب لم تنجح أبدًا في التأهل لكأس العالم.
قبل كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تكون أكبر بطولة تنظمها المنظمة على الإطلاق، تلقي GOAL نظرة على الدول التي لم تنجح أبدًا في إضفاء البهجة على البطولة بحضورها.
قائمة الدول التي لم تتأهل أبدًا لكأس العالم
هناك عدد من الدول التي تحاول التأهل لكأس العالم للرجال منذ فترة طويلة، لكنها لم تنجح أبدًا. تشارك فنزويلا في التصفيات منذ عام 1966، لكنها لا تزال الدولة الوحيدة في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) التي لم تصل أبدًا إلى البطولة، في حين أن فنلندا أنتجت العديد من اللاعبين المتميزين على مر السنين، لكنها لم تنجح أبدًا في تحقيق نتائج قوية في التصفيات.
من المفترض أن يساعد توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا عددًا من الدول على تحقيق أول مشاركة لها في البطولة، لكن حتى الآن لا تزال العديد من الفرق ذات التصنيف العالي تنتظر فرصتها الأولى. فقد أنتجت ألبانيا على مر السنين العديد من اللاعبين الموهوبين والمجتهدين، لكن الحظ لم يحالفها في التصفيات، في حين كانت مالي وبوركينا فاسو منافستين قويتين في القارة الأفريقية، لكنهما لم تتمكنا من تجاوز حاجز التأهل. تحسنت جورجيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى دور الـ16 في يورو 2024 قبل أن تودعها إسبانيا، الفائزة باللقب في النهاية، وقد يساعد وجود نجم باريس سان جيرمان خفيشا كفاراتشيليا وحارس مرمى ليفربول جيورجي مامارداشفيلي في وصولها إلى أكبر مسرح كروي في المستقبل.
هناك بعض الدول التي ستكافح دائمًا للوصول إلى كأس العالم بسبب قلة عدد سكانها، لكن كوراكاو، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة فقط، أثبتت مؤخرًا أن الحجم ليس كل شيء، حيث فاجأت عالم كرة القدم بوصولها إلى بطولة 2026. مونتسيرات هي أقل الدول الأعضاء في الفيفا من حيث عدد السكان في العالم، حيث يعيش فيها ما بين 4,000 إلى 5,000 نسمة، بينما تواجه جزر كوك تحديات لوجستية كبيرة حيث يتوزع سكانها البالغ عددهم 17,000 نسمة على مساحة 2.2 مليون كيلومتر مربع من المحيط. في حين أن سان مارينو وجبل طارق لديهما عدد سكان أكبر يبلغ حوالي 34,000 نسمة لكل منهما، إلا أنهما يتنافسان في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أوروبا، وغالباً ما يجدان صعوبة في الفوز بمباراة واحدة، ناهيك عن تحقيق سلسلة انتصارات تضع أي منهما في منافسة جادة.
|البلد
|الاتحاد
|تأهل منذ
|ألبانيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1966
|ساموا الأمريكية
|الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم
|2002
|أندورا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|2002
|أنغيلا
|كونكاكاف
|2002
|أرمينيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1998
|أروبا
|كونكاكاف
|1998
|أذربيجان
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1998
|جزر الباهاما
|كونكاكاف
|2002
|البحرين
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1978
|بنغلاديش
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1986
|بربادوس
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|1986
|بيلاروسيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1998
|بليز
|كونكاكاف
|1998
|بنين
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1974
|برمودا
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|1970
|بوتان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|2018
|بوركينا فاسو
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1978
|بوروندي
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1994
|كمبوديا
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1998
|جزر كايمان
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|1998
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|تشاد
|CAF
|2002
|جزر القمر
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2010
|جزر كوك
|OFC
|1998
|قبرص
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1962
|جيبوتي
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|دومينيكا
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|1998
|جمهورية الدومينيكان
|كونكاكاف
|1978
|غينيا الاستوائية
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|إريتريا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|إستونيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1934 / 1994
|إسواتيني
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1994
|إثيوبيا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1962
|جزر فارو
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1994
|فيجي
|الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم
|1982
|فنلندا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1938
|الغابون
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1990
|جورجيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1998
|جبل طارق
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|2018
|غرينادا
|كونكاكاف
|1982
|غواتيمالا
|كونكاكاف
|1958
|غينيا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1974
|غيانا
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|1978
|الهند
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1954
|كازاخستان
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1998
|كينيا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1974
|كوسوفو*
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|2018
|قيرغيزستان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1998
|لاتفيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1938 / 1994
|لبنان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1994
|ليسوتو
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1974
|ليبيريا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1966
|ليبيا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1970
|ليختنشتاين
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1994
|ليتوانيا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1934 / 1994
|لوكسمبورغ
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1934
|مدغشقر
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1972
|ملاوي
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1978
|ماليزيا
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1974
|مالي
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|مالطا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1974
|موريشيوس
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1974
|مولدوفا
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1998
|الجبل الأسود
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|2010
|مونتسيرات
|كونكاكاف
|2002
|موزمبيق
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1982
|ميانمار
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|2010
|ناميبيا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1994
|كاليدونيا الجديدة
|OFC
|2006
|نيكاراغوا
|كونكاكاف
|1994
|النيجر
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1978
|مقدونيا الشمالية
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1996
|عمان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1986
|باكستان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1990
|فلسطين
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|2002
|بابوا غينيا الجديدة
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1998
|الفلبين
|AFC
|1998
|بورتوريكو
|كونكاكاف
|1974
|رواندا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1998
|سانت كيتس ونيفيس
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|1998
|سانت لوسيا
|كونكاكاف
|1994
|سانت فنسنت وجزر غرينادين
|كونكاكاف
|1994
|ساموا
|OFC
|1994
|سان مارينو
|الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
|1994
|ساو تومي وبرينسيبي
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|سيشيل
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|2002
|سنغافورة
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1978
|جزر سليمان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1994
|جنوب السودان
|CAF
|2018
|السودان
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1958
|سورينام
|كونكاكاف
|1962
|تاهيتي
|OFC
|1994
|طاجيكستان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1998
|تنزانيا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1974
|تايلاند
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1974
|تونغا
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1998
|تركمانستان
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1998
|جزر تركس وكايكوس
|الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
|2002
|جزر فيرجن الأمريكية
|كونكاكاف
|2002
|أوغندا
|الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
|1978
|فانواتو
|OFC
|1994
|فنزويلا
|CONMEBOL
|1966
|فيتنام
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1994
|اليمن
|الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
|1986 / 1994
*لا يزال بإمكان كوسوفو التأهل عبر مباريات الملحق.
ما هي أكبر الدول التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم؟
هناك عدد من الدول ذات الكثافة السكانية الهائلة التي لم تشارك قط في كأس العالم للرجال. وتعد الهند أكبر دولة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.46 مليار نسمة. كانت هذه الدولة الآسيوية قد تأهلت لكأس العالم 1950 تلقائيًا بعد انسحاب دول من نفس المنطقة، لكن تكاليف السفر وتفضيل المشاركة في الألعاب الأولمبية بدلاً من ذلك دفعها إلى الانسحاب. كما يبلغ عدد سكان باكستان 255 مليون نسمة، لكن، مثل الهند، لا يزال كرة القدم رياضة ثانوية بعد الكريكيت ولم تحتل أبدًا مرتبة أعلى من 141 في التصنيف العالمي.
عينت إندونيسيا النجم الهولندي الكبير باتريك كلويفرت مدربًا لها في محاولتها الوصول إلى كأس العالم 2026، لكنها خرجت من الدور الرابع في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سبق أن شاركت البلاد باسم جزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1938 بصفتها مستعمرة لهولندا، لكن دولة إندونيسيا الحديثة لم تشارك قط في كأس العالم.
بنغلاديش هي دولة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة لكرة القدم، لكن "نمور البنغال" لم تتجاوز أبداً جولات التصفيات. في أفريقيا، تُعتبر إثيوبيا رائدة كرة القدم في المنطقة باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم الأفريقية عام 1957، وفازت بالبطولة لاحقاً في عام 1962، لكن أقرب ما وصلت إليه هو خسارة مباراة فاصلة بنتيجة 4-1 أمام نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2014.
شهدت الفلبين مؤخرًا نموًا في شعبية كرة القدم، لكن كرة السلة والملاكمة لا تزالان الرياضتين الرائدتين في البلاد، ولم تتحقق مشاركتها في كأس العالم بعد، بينما تفتخر فيتنام بسكان يبلغ عددهم 101 مليون نسمة، لكن أقرب ما وصلت إليه هو الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في عام 2022.
ويأمل العديد من البلدان في أن ييسر نظام التصفيات الموسع فرص التأهل إلى كأس العالم في المستقبل. ومن المؤكد أن دولاً مثل فنلندا وفنزويلا ستصل في نهاية المطاف إلى هذه البطولة العالمية، لكن بالنسبة لدول أخرى، يظل ذلك للأسف حلمًا بعيد المنال وغير واقعي بسبب مواردها المحدودة للغاية.