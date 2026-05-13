الدول التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم لكرة القدم

هناك بعض الدول التي يُنظر فيها إلى التأهل لكأس العالم FIFA على أنه مجرد إجراء شكلي تقريبًا. وبالنسبة لمشجعي منتخبات مثل البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا، من بين دول أخرى لا حصر لها، فإن تجاوز منتخباتهم لمراحل التصفيات بسهولة أمر لا يقبل الجدل، حتى تتاح لهم فرصة رفع الكأس عندما يحين موعد البطولة الفعلية.

ومع ذلك، ليست جميع الدول متساوية في هذا الصدد. في حين أن نخبة عالم كرة القدم تمتلك كل الموارد التي قد تحتاجها، فإن العديد من الفرق حول العالم لا تستطيع ببساطة المنافسة على نفس الملعب، ومن المفهوم أنها لم تنجح أبدًا في الوصول إلى الحدث الرئيسي للفيفا. ثم هناك دول أخرى تفتخر بتاريخ عريق، لكن لسبب غريب لم تنجح أبدًا في التأهل لكأس العالم.

قبل كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تكون أكبر بطولة تنظمها المنظمة على الإطلاق، تلقي GOAL نظرة على الدول التي لم تنجح أبدًا في إضفاء البهجة على البطولة بحضورها.

قائمة الدول التي لم تتأهل أبدًا لكأس العالم

هناك عدد من الدول التي تحاول التأهل لكأس العالم للرجال منذ فترة طويلة، لكنها لم تنجح أبدًا. تشارك فنزويلا في التصفيات منذ عام 1966، لكنها لا تزال الدولة الوحيدة في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) التي لم تصل أبدًا إلى البطولة، في حين أن فنلندا أنتجت العديد من اللاعبين المتميزين على مر السنين، لكنها لم تنجح أبدًا في تحقيق نتائج قوية في التصفيات.

من المفترض أن يساعد توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا عددًا من الدول على تحقيق أول مشاركة لها في البطولة، لكن حتى الآن لا تزال العديد من الفرق ذات التصنيف العالي تنتظر فرصتها الأولى. فقد أنتجت ألبانيا على مر السنين العديد من اللاعبين الموهوبين والمجتهدين، لكن الحظ لم يحالفها في التصفيات، في حين كانت مالي وبوركينا فاسو منافستين قويتين في القارة الأفريقية، لكنهما لم تتمكنا من تجاوز حاجز التأهل. تحسنت جورجيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى دور الـ16 في يورو 2024 قبل أن تودعها إسبانيا، الفائزة باللقب في النهاية، وقد يساعد وجود نجم باريس سان جيرمان خفيشا كفاراتشيليا وحارس مرمى ليفربول جيورجي مامارداشفيلي في وصولها إلى أكبر مسرح كروي في المستقبل.

هناك بعض الدول التي ستكافح دائمًا للوصول إلى كأس العالم بسبب قلة عدد سكانها، لكن كوراكاو، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة فقط، أثبتت مؤخرًا أن الحجم ليس كل شيء، حيث فاجأت عالم كرة القدم بوصولها إلى بطولة 2026. مونتسيرات هي أقل الدول الأعضاء في الفيفا من حيث عدد السكان في العالم، حيث يعيش فيها ما بين 4,000 إلى 5,000 نسمة، بينما تواجه جزر كوك تحديات لوجستية كبيرة حيث يتوزع سكانها البالغ عددهم 17,000 نسمة على مساحة 2.2 مليون كيلومتر مربع من المحيط. في حين أن سان مارينو وجبل طارق لديهما عدد سكان أكبر يبلغ حوالي 34,000 نسمة لكل منهما، إلا أنهما يتنافسان في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أوروبا، وغالباً ما يجدان صعوبة في الفوز بمباراة واحدة، ناهيك عن تحقيق سلسلة انتصارات تضع أي منهما في منافسة جادة.

البلد الاتحاد تأهل منذ ألبانيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1966 ساموا الأمريكية الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم 2002 أندورا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2002 أنغيلا كونكاكاف 2002 أرمينيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1998 أروبا كونكاكاف 1998 أذربيجان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1998 جزر الباهاما كونكاكاف 2002 البحرين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1978 بنغلاديش الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1986 بربادوس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 1986 بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1998 بليز كونكاكاف 1998 بنين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1974 برمودا الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 1970 بوتان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2018 بوركينا فاسو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1978 بوروندي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1994 كمبوديا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1998 جزر كايمان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 1998 جمهورية أفريقيا الوسطى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 تشاد CAF 2002 جزر القمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2010 جزر كوك OFC 1998 قبرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1962 جيبوتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 دومينيكا الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 1998 جمهورية الدومينيكان كونكاكاف 1978 غينيا الاستوائية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 إريتريا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 إستونيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1934 / 1994 إسواتيني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1994 إثيوبيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1962 جزر فارو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1994 فيجي الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم 1982 فنلندا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1938 الغابون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1990 جورجيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1998 جبل طارق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2018 غرينادا كونكاكاف 1982 غواتيمالا كونكاكاف 1958 غينيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1974 غيانا الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 1978 الهند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1954 كازاخستان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1998 كينيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1974 كوسوفو* الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2018 قيرغيزستان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1998 لاتفيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1938 / 1994 لبنان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1994 ليسوتو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1974 ليبيريا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1966 ليبيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1970 ليختنشتاين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1994 ليتوانيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1934 / 1994 لوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1934 مدغشقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1972 ملاوي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1978 ماليزيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1974 مالي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 مالطا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1974 موريشيوس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1974 مولدوفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1998 الجبل الأسود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2010 مونتسيرات كونكاكاف 2002 موزمبيق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1982 ميانمار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2010 ناميبيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1994 كاليدونيا الجديدة OFC 2006 نيكاراغوا كونكاكاف 1994 النيجر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1978 مقدونيا الشمالية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1996 عمان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1986 باكستان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1990 فلسطين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2002 بابوا غينيا الجديدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1998 الفلبين AFC 1998 بورتوريكو كونكاكاف 1974 رواندا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1998 سانت كيتس ونيفيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 1998 سانت لوسيا كونكاكاف 1994 سانت فنسنت وجزر غرينادين كونكاكاف 1994 ساموا OFC 1994 سان مارينو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 1994 ساو تومي وبرينسيبي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 سيشيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2002 سنغافورة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1978 جزر سليمان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1994 جنوب السودان CAF 2018 السودان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1958 سورينام كونكاكاف 1962 تاهيتي OFC 1994 طاجيكستان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1998 تنزانيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1974 تايلاند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1974 تونغا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1998 تركمانستان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1998 جزر تركس وكايكوس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 2002 جزر فيرجن الأمريكية كونكاكاف 2002 أوغندا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1978 فانواتو OFC 1994 فنزويلا CONMEBOL 1966 فيتنام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1994 اليمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1986 / 1994

*لا يزال بإمكان كوسوفو التأهل عبر مباريات الملحق.

ما هي أكبر الدول التي لم تتأهل قط إلى كأس العالم؟

هناك عدد من الدول ذات الكثافة السكانية الهائلة التي لم تشارك قط في كأس العالم للرجال. وتعد الهند أكبر دولة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.46 مليار نسمة. كانت هذه الدولة الآسيوية قد تأهلت لكأس العالم 1950 تلقائيًا بعد انسحاب دول من نفس المنطقة، لكن تكاليف السفر وتفضيل المشاركة في الألعاب الأولمبية بدلاً من ذلك دفعها إلى الانسحاب. كما يبلغ عدد سكان باكستان 255 مليون نسمة، لكن، مثل الهند، لا يزال كرة القدم رياضة ثانوية بعد الكريكيت ولم تحتل أبدًا مرتبة أعلى من 141 في التصنيف العالمي.

عينت إندونيسيا النجم الهولندي الكبير باتريك كلويفرت مدربًا لها في محاولتها الوصول إلى كأس العالم 2026، لكنها خرجت من الدور الرابع في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سبق أن شاركت البلاد باسم جزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1938 بصفتها مستعمرة لهولندا، لكن دولة إندونيسيا الحديثة لم تشارك قط في كأس العالم.

بنغلاديش هي دولة أخرى تتمتع بشعبية كبيرة لكرة القدم، لكن "نمور البنغال" لم تتجاوز أبداً جولات التصفيات. في أفريقيا، تُعتبر إثيوبيا رائدة كرة القدم في المنطقة باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي شاركت في النسخة الأولى من كأس الأمم الأفريقية عام 1957، وفازت بالبطولة لاحقاً في عام 1962، لكن أقرب ما وصلت إليه هو خسارة مباراة فاصلة بنتيجة 4-1 أمام نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2014.

شهدت الفلبين مؤخرًا نموًا في شعبية كرة القدم، لكن كرة السلة والملاكمة لا تزالان الرياضتين الرائدتين في البلاد، ولم تتحقق مشاركتها في كأس العالم بعد، بينما تفتخر فيتنام بسكان يبلغ عددهم 101 مليون نسمة، لكن أقرب ما وصلت إليه هو الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في عام 2022.

ويأمل العديد من البلدان في أن ييسر نظام التصفيات الموسع فرص التأهل إلى كأس العالم في المستقبل. ومن المؤكد أن دولاً مثل فنلندا وفنزويلا ستصل في نهاية المطاف إلى هذه البطولة العالمية، لكن بالنسبة لدول أخرى، يظل ذلك للأسف حلمًا بعيد المنال وغير واقعي بسبب مواردها المحدودة للغاية.