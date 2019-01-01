الدوسري يغيب عن مواجهة الهلال والفيحاء

الزعيم يستأنف مواجهاته بالدوري بحثًا عن تعزيز الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غاب سالم الدوسري؛ مهاجم الهلال السعودي، عن مران فريقه مساء أمس السبت، حيث لم يستطع المشاركة، إثر تعرضه للإصابة.

ولاعبو الزعيم الدوليون للمشاركة مع الفريق بعد وداع المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، من دور الـ16.

الهلال أعلن أن الدوسري اشتكى من آلام في العضلة الأمامية قبل مران الأمس، ليغيب عن لقاء اليوم الأحد، أمام الفيحاء.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة للإطمئنان على حالته، وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات.

الموج الأزرق اختتم تدريباته بالأمس لملاقاة الفيحاء اليوم، في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية، على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتتصدر كتيبة البرتغالي خورخي جيسوس جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر، صاحب الوصافة.