الدوسري يتحدث عن فوز الهلال على الاتحاد رغم الصعوبات

الهلال حقق الفوز على الاتحاد بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي عن فوز فريقه على الاتحاد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بثلاثية.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوسري في تصريحات تلفزيونية: "أهدي اللقب للجماهير التي ساندتنا بقوة أمام الاتحاد، الأجواء كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "الرطوبة كانت عالية للغاية وجعلت المباراة صعبة، وأيضًا وجود الجماهير للفريقين وضع علينا ضغط زائد".

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وتابع الدوسري: "جميعنا قدمنا مباراة رائعة وسعداء بذلك وسنعمل على الاستمرار في تقديم مستوى مميز خلال المرحلة المقبلة".

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 مباريات حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في واحد.