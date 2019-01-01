الدوسري: نستحق الفوز على الترجي ونستعد بقوة لمواجهة فلامينجو

الهلال حقق الفوز على الترجي في الدور الثاني

تحدث سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، عن الفوز أمام الترجي التونسي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

الهلال نجح في حسم التأهل إلى نصف النهائي على حساب الترجي، بالفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة.

الدوسري ضمن التشكيل الأساسي للروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى لتحقيق إنجاز كبير في البطولة الحالية.

وقال لاعب الهلال السعودي في تصريحات صحفية: "الحمد لله على تحقيق الفوز في مباراة اليوم ونجحنا في المرور من مواجهة صعبة أمام فريق قوي".

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وتابع: "نستعد بشكل كبير لمواجهة فلامينجو البرازيلي، ومباراة اليوم من حسمها هو من ارتكب أقل الأخطاء، وقدمنا أداء مميز جميعنا".

الهلال سيواجه نظيره فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي، على ستاد جاسم بن حمد يوم الثلاثاء المقبل.