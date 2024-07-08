الدوسري على رأسهم .. قرار حاسم من الهلال بشأن المرشحين للرحيل

قرارات صعبة منتظرة في الهلال

أعلن الهلال مؤخرًا رحيل عدد من نجومه على رأسهم القائد سلمان الفرج، لكن يبدو أن الأمر لم يتوقف هنا ومازال هناك المزيد من اللاعبين الذين سيخلعون القميص الأزرق في الموسم القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الثنائي حمد اليامي وخليفة الدوسري أبرز المرشحين للرحيل عن بطل السعودية هذا الصيف، مشيرة إلى أن هناك عدد آخر من اللاعبين المتواجدين في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في النمسا موجودون في قائمة الخطر.

وأفادت الرياضية أن المدرب جورج جيسوس اتخذ قرارًا باصطحاب جميع اللاعبين المرشحين للرحيل معه إلى النمسا لتقييم وضعهم في المعسكر الإعدادي ومن ثم اتخاذ القرار النهائي حول مصيرهم بنهاية المعسكر في الـ3 من أغسطس القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اليامي كان قد قضى الموسم الماضي معارًا مع الشباب ويرتبط مع الهلال بعقد ممتد حتى صيف 2025، فيما يتبقى موسمين في عقد الدوسري مع الزعيم، وقد انضم الثنائي للفريق قادمين من القادسية.

يُشار إلى أن اتحاد كرة القدم السعودي قرر تقليص عدد اللاعبين في قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30 مما أجبر الأندية على التخلي عن عدد كبير من اللاعبين المحليين.