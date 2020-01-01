الدوسري: الأخطاء ستحسم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

لاعب الهلال يكشف مفاتيح تتويج فريقه بكأس الملك.

أكد سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، على أن مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قد يحسمها أخطاء المنافس، متحدثًا عن استعدادات فريقه لمباراة النصر.

الهلال سيواجه النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

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الدوسري قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "ما يُعرف عن مثل تلك المباريات النهائيات، استغلال أخطاء الخصم هي التي تقودك للفوز بالمباراة".

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وعن حظوظ فريقه للتتويج باللقب، قال سالم الدوسري: "لا شك الحظوظ متساوية بين الفريقين، وسنحقق اللقب إن شاء الله لإسعاد جميع الجماهير".

وواصل: "مثل تلك المباريات أحب المشاركة فيها بكل تأكيد، ولكن مباراة الدوري تختلف عن الكأس، وعلينا إغلاق ملف المباراة السابقة".

واختتم سالم الدوسري تصريحاته قائلًا: "مفتاح فوزنا في مباراة الكأس، هو الانضباط والالتزام بالتكتيك، وإن شاء الله سنتمكن من تحقيق الفوز واللقب".

وكان الهلال قد حقق الفوز على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.