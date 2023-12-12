"الدوري انتهى!".. ماذا قال تشافي للاعبي برشلونة بين شوطي مباراة جيرونا؟

مدرب النادي الكتالوني بدا منفعلًا..

تعرض برشلونة لهزيمة قاسية أمام جيرونا، مما جعله يتأخر بفارق 7 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري، بدأ فريق برشلونة المباراة بشكل جيد، حيث سيطر وتخطى هدف دوبفيك الأول بهدف التعادل الذي أحرزه ليفاندوفسكي.

لكن بعد ذلك انفلت العيار، وانتهى الشوط الأول 2-1 بهدف آخر لجيرونا، وبالتالي بات على تشافي أن يقول للاعبيه كلامًا حاسمًا في غرفة خلع الملابس.

بين الشوطين، رفع تشافي صوته وخاطب لاعبيه بقوة ليخبرهم أنه لا يمكن أن يكون جيرونا قد هزمهم بدافع الرغبة، وأنهم لا يستطيعون السماح لأنفسهم بالسيطرة عليهم من قبل ه٫ا الفريق، مشددًا على المستوى النفسي أنهم كان عليهم أن يثبتوا أنهم برشلونة، أي الفريق الكبير في الملعب.

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وقال المدرب للاعبيه إن الأمر يتعلق بالرغبة في المزيد لأنهم متفوقون على لاعبي الفريق المنافس، أخبرهم أنهم يفتقرون إلى الشراسة وأن عليهم استغلالها لأن الدوري بات في خطر! وأنه بدلاً من أن يقتربوا من نقطة واحدة بالفوز يمكن أن يصبحوا على بعد 7 نقاط إذا خسروا، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

تشافي ضرب السبورة التي كتب عليها تعليماته التكتيكية عدة مرات غاضبًا، فيما لم يرد اللاعبون بأي كلمة بل تحملوا الرسالة العنيفة للمدرب.

في بداية الشوط الثاني بدا برشلونة شرسًا حقًا وخلق العديد من الفرص، لكن هذا لم يكن كافيًا لمنع جيرونا من التسجيل في مناسبتين لتنتهي المباراة 4-2 في أول انتصار لجيرونا على برشلونة عبر التاريخ.