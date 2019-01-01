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الدوري الهولندي | زياش يقود أياكس لفوز خماسي على بريدا

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أياكس يستغل تراجع إيندهوفن
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح أياكس أمستردام في الفوز بخماسية دون رد على حساب بريدا، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الهولندي.

وحقق أياكس فوزه الثاني في الجولات الخمسة الأخيرة، ليقلص الفارق مع إيندهوفن مرة أخرى.

وافتتح الصربي دوشان تاديتيش التسجيل بهدف في الدقيقة 38 من عمر اللقاء من علامة الجزاء، انتهت معه أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 53، سجل الدنماركي كاسبر دولبرج هدف أياكس الثاني، بعد 8 دقائق من نزوله، ومن صناعة المغربي حكيم زياش.

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وفي الدقيقة 59، عزز كاستنير النتيجة بهدف ثالث، بالخطأ في مرماه، ورفع تاديتش النتيجة إلى رباعية نظيفة في الدقيقة 67.

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زياش حصل على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بالدقيقة 65، وبعدها بـ6 دقائق انهى بالمر براون النتيجة بهدف خامس بالخطأ في مرماه أيضًا.

اللقاء شهد مشاركة كاملة من الثنائي المغربي، المزاروي وكذلك زياش، بينما تواجد زكريا لبيض على مقاعد البدلاء.

ليرفع أياكس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن إيندهوفن، متصدر جدول الترتيب.

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