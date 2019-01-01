الدوري الهولندي | أياكس يفشل في استغلال تعثر إيندهوفن بتعادل مثير مع هيرنفين

زياش صنع هدفًا في تعادل أياكس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل أياكس في استغلال تعثر إيندهوفن، منافسه على لقب الدوري الهولندي الموسم الحالي، وتعادل مع هيرنفين.

وفشل إيندهوفن في العودة من خارج قواعده وتعادل بهدفين لكل فريق أمام إيمين عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ18.

لكن أياكس لم يستطع تحقيق الفوز أمام جماهيره، على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا، بتعادل 4-4.

وتقدم الصربي دوسان تاديتش أولاً في الدقيقة 13 لأياكس، ليأتي الرد السريع من لميرس في الدقيقة التالية.

تاديتش لم ينتظر كثيرًا فسجل هدف أياكس الثاني في الدقيقة 16، من صناعة المغربي حكيم زياش.

علي رضا حارس إيران يتألق ويمنع تقدم عمان بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة



#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/e8yjBVbRkG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

وانهى المدافع فان أمريسفورت الشوط الأول بهدف ثالث في الدقيقة 28 لأياكس بالخطأ في مرماه، وفشل الصربي في تسجيل الهدف الثالث له والرابع لأياكس، بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول.

الضيوف ضربوا بقوة في بداية الشوط الثاني، فسجلوا هدفين في 5 دقائق، عن طريق لميرس وفان برجين في الدقائق 51 و56 على الترتيب، لتصبح النتيجة 3-3.

تغييرات أياكس الهجومية، قادت الفريق للفوز بهدف رابع في الدقائق الأخيرة، عن طريق الهداف المخضرم، كلان ياس هونتلار، بهدف في الدقيقة 83 عقب 4 دقائق من نزوله لأرضية الملعب.

وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة انتهت، خطف الضيوف نقطة تعادل ثمينة، بهدف رابع عن طريق بييري في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع

ليفشل أياكس في استغلال تعثر إيندهوفن ويظل ثانياً برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن إيندهوفن المتصدر.