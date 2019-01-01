الدوري الهولندي | أياكس وأيندهوفن يتقاسمان القمة بالتعادل

قمة مثيرة في الدوري الهولندي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل أيندهوفن مع ضيفه أياكس بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الهولندي.

البداية أتت عن طريق ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس بتسديدة تصدى لها الحارس جيرون زويت في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 26 سدد حكيم زياش نجم أياكس كرة مرت بجوار القائم، تلاه نيكولاس تاليافيكو في الدقيقة 28 برأسية مرت فوق العارضة

وفي الدقيقة 38 مرر دوسان تاديتش إلى كوينسي بروميس جناح أياكس الذي سدد بجوار القائم الأيسر.

أخيراً في الدقيقة 63 أتى هدف أياكس بعد تمريرة من تاديتش إلى بروميس ليسجل في المرمى ويتقدم للضيوف.

وفي الدقيقة 78 استرد أيندخوفن التعادل بعد إنهاء رائع من دونيل مالين، الذي تلقى تمريرة حاسمة من كودي جاكبو.

بذلك يحتفظ الفريقان بالصدارة، حيث يملك كل منهما 14 نقطة، ويتقدم أياكس بفارق الأهداف، بينما يتقدم الثنائي عن فيتيسي الذي يملك نفس الرصيد.