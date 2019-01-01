الدوري المغربي - فوز صعب لـالرجاء على حسنية أكادير ونهضة بركان يعود للانتصارات

النسور لا يزالون يلاحقوا الوداد بهزيمة حسنية أكادير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فلت الرجاء من فخ التعادل أمام حسنية أكادير بعدما اقتنص فوزًا صعبًا في اللحظات الأخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأب جيكو، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري المغربي.

الضيوف تقدموا أولًا وسجلوا هدفهم الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 عن طريق كريم بركاوي، لكن سرعان ما أعاد الأخضر اللقاء لنقطة التعادل بهدف محسن ياجور بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 71، تعرض أيوب القاسمي؛ لاعب الحسنية إلى الطرد بعدما تحصل على الإنذار الثاني، ليستغل النسور هذا النقص العددي ويخطفوا الفوز في الدقيقة 84 بهدف فابريس نجاه.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، تحصل أيوب نناح؛ لاعب الرجاء، هو الأخر على الكارت الأحمر، لكنه طرد مباشر.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى النقطة 47 في المركز الثاني، بينما يأتي حسنية أكادير ثالثًا بـ36 نقطة.

وفي السياق نفسه، ولكن ضمن مباريات الجولة الـ24، عاد نهضة بركان للانتصارات المحلية بثنائية في مرمى يوسفية برشيد، على الملعب البلدي لبركان.

في الدقيقة الخامسة جاء الهدف الأول عن طريق أمين الكاس، ثم أضاف لابا كودجو فودوه الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

هذا الفوز هو الأول للفريق البركاني بعد خمس مباريات غابت الانتصارات عنه، ليرفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز السابع.

أمام برشيد فيحتل المركز الخامس وتجمد رصيده عند 35 نقطة.