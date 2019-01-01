الدوري المغربي – أغادير يسقط في صراعه مع اتحاد طنجة بالتعادل مع سريع وادي زم

حسنية أغادير يواصل الصراع مع اتحاد طنجة حول المقعد المؤهل إلى البطولة الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط حسنية أغادير المغربي، في فخ التعادل السلبي امام سريع وادي زم في إطار مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المغربي.

وفرط أغادير في فرصة اللحاق باتحاد طنجة في الصراع على المركز الثالث المؤهل إلى البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، واصل سريع وادي زم الابتعاد عن مناطق الهبوط، والاقتراب من المناطق الدافئة أكثر في جدول الدوري.

سيطر لاعبو أغادير على مجريات اللقاء، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الضيوف، في المباراة التي شهدت سبع بطاقات ملونة.

وأهدر عبد القادر قاضي، لاعب وادي زم فرصة الزفر بالنقاط الثلاث لفريقه، عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة سلبياً.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد حسنية أغادير إلى النقطة 37 في المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن اتحاد طنجة صاحب المركز الثالث.

ووصل وادي زم إلى النقطة 31 في المركز الحادي عشر وبفارق نقطة وحيدة عن أولمبيك خريبكة صاحب المركز العاشر.