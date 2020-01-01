نتائج اجتماع الاتحاد المصري مع الأندية .. استمرار عمل الفار وإنشاء رابطة محترفين

السماح بقائمة انتظار من ثلاثة لاعبين لكل نادٍ

أعلنت اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، نتائج اجتماعها مع ممثلي أندية الدوري الممتاز، الذي عُقد اليوم الأربعاء.

اللجنة عقد الاجتماع بعدما وجدت بعض المشكلات في عدد من الملفات، التي تركتها اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجنايني، المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ضرورة الاستمرار في العمل بتقنية الفيديو، مع إنهاء أي أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة، وأكدت الأندية تأييدها للقرار رغم المشكلات الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ القرارات في المواقف المختلف عليها، وتم إطلاع الأندية على هذه المشكلات.

وعلى جانب آخر، عرض رئيس الاتحاد أحمد مجاهد رؤيته فيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين، وقام بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها، على أن يتم الاجتماع في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة.

وأوضح الموقع الرسمي للجبلاية أن الربطة ستبدأ عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها.

وأخيرًا، تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار تتكون من ثلاثة لاعبين، وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم حول العالم.