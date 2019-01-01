الدوري المصري – النجوم أول الهابطين والمصري يخسر من الحرس في صراع المركز الرابع

بداية نارية لمباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

افتتحت مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري، مساء اليوم بخمس مباريات، وشهدت المباريات هبوط النجوم رسمياً إلى الدرجة الثانية.

وتأكد اليوم رسمياً، هبوط النجوم بعد إلى الدرجة الثانية، بعد خسارته من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، عن طريق فوافي وجون أنتوي، وسجل هدف النجوم الوحيد، صلاح أمين.

وتجمد رصيد النجوم عند النقطة 25 في المركز الأخير ليصبح أول الهابطين هذا الموسم، وارتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 45 في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، اقترب إنبي من المناطق الدافئة بعد فوز هام على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، سجله علي فوزي في الشوط الأول.

ووصل الفريق البترولي إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 36 أيضاً.

وسقط المصري في صراعه على المركز الرابع، أمام حرس الحدود بهدف نظيف، سجله مصطفى جمال في الشوط الثاني من علامة الجزاء.

⭕️رسميًا: النجوم هو أول الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية. pic.twitter.com/dwQSmRf7TK — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

وبهذه النتيجة وصل الحدود إلى النقطة 35 في المركز الرابع عشر، وبفارق نقطة عن المركز الثامن، وتجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 48 في المركز الرابع.

وحقق المقاولون العرب فوزاً عريضاً على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ سجل أهداف المقاولون كلاً من سيف الدين الجزيري بهاتريك، وأحمد علي هدف وحيد، بينما سجل الجونة الوحيد أحمد ياسر ريان.

وارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 36 في المركز الحادي عشر.

وفي ختام المباريات تعادل الإسماعيلي، امام الإنتاج الحربي سلبياً، ليصل الدراويش إلى النقطة 37 في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 35 في المركز الحادي عشر.