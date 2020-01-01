رسميًا - بدء تدريب الحكام في مصر على تقنية الفيديو

وعد ببدء التطبيق الرسمي في المباريات بداية من الدور الثاني

بدأت اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الأحد، أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن تقام الحصص التدريبية على مدار اليومين المقبلين، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى، يبدأ الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية، على أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعًا، يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها ثلاثة حكام، لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يومًا.

وأوضح محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز، فيما تنتظر اللجنة وصول الموافقة الرسمية من وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة.

فضل أكد أيضًا أن اللجنة سترسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع، لضمان تحقيق الهدف المرجو منها.

يذكر أن أكثر من نادٍ طالب اتحاد الكرة بضرورة تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الجاري، على رأسها الإسماعيلي الذي رفع دعوى قضائية ضد لجنة الحكام ووزارة الرياضة واللجنة الخماسية، بسبب عدم تنفيذ تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)