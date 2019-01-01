ميدو: لن نعترض على لجنة المسابقات رغم كل شيء

المدير الفني للمقاصة يؤكد دعمه للجنة المسابقات رغم تحفظه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني لمصر للمقاصة، على جدول الدور الأول لمباريات فريقه بالدوري المصري الممتاز، مبديًا تحفظه على بعض النقاط، لكن مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه للجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي.

لجنة المسابقات كشفت أمس الأحد، عن مواعيد مباريات الدور الأول بالكامل وملاعبها، في واقعة جديدة يشهدها الدوري المصري. (طالع الجدول بالكامل)

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرًا أمام أسوان في درجة حرارة 43، والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراتنا، رغم كل ذلك لن نعترض إيمانًا منا بأن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة".

وأضاف: "لن نعترض على أي شئ فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصًا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به".

المدير الفني للفريق الفيومي اختتم: "أؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح".

في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرا أمام أسوان في درجة حرارة ٤٣ والفارق بين مباراتي الزمالك والجونه يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث في حين ان فريق الجونه سيحصل على ٥ أيام راحه قبل مباراتنا.رغم كل ذلك لن نعترض ايمانا منا بان لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة — Mido (@midoahm) September 16, 2019

يذكر أن لجنة المسابقات أوضحت أن جدول مباريات الدور الثاني سيتم الكشف عنه عقب وضوح مشوار الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.