مرتضى منصور يُعلن نهاية أزمة جنش مع الزمالك

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يُعلن نهاية أزمة حارس مرمى الفريق محمود جنش الخاصة بطلب مستحقاته هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ِأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نهاية أزمة حارس مرمى الفريق "محمود جنش"، والتي أثيرت خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان جنش قد تساءل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن سبب عدم حصوله على مقدم تعاقده بداية الموسم الجاري، قائلًا "هل إصابتي بقطع في وتر أكيلس هي السبب"، ليرد عليه أمير مرتضى منصور موضحًا أن السبب عدم حصول النادي على مستحقاته المالية من الشركة الراعية بعد.

مرتضى منصور: كهربا تلاعب بعقل جنش، ولهذا لم يحصل على مقدم التعاقد

وقد توعد مرتضى منصور اللاعب المصري بعقاب شديد على طرحه المسألة عبر السوشيال ميديا متهمًا محمود كهربا بالتلاعب بعقله وتحريضه وجعله جزءً من مؤامرة "حقيرة" على نادي الزمالك على حد وصفه، موضحًا أن سبب عدم صرف مستحقات جنش يعود لنيته في تعديل عقده بجانب عدد من زملائه.

ويبدو أن الساعات الأخيرة شهدت حل الخلاف بين الطرفين، إذ أعلن رئيس الزمالك أن جنش ووكيله أحمد يحيى تحدثا معه وتقدما باعتذار عما بدر من اللاعب.

إذ قال عبر قناة الحدث "تلقيت مكالمة هاتفية من جنش ووكيله أحمد يحيى، وقد اعتذر خلالها اللاعب عما حدث، هو مثل أبنائي أحمد وأمير وقد سامحته".

أضاف "تم الاتفاق على عقد جلسة اليوم الأحد الساعة الرابعة عصرًا للتراضي بين الطرفين، وستشهد تواجد وكيله".

يُذكر أن الزمالك الذي يستعد لمواجهة نادي مصر ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري اليوم الأحد تعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير مع 3 حراس مرمى جدد هم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.