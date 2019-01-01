مرتضى منصور: كهربا تلاعب بعقل جنش، ولهذا لم يحصل على مقدم التعاقد

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يقول أن كهربا تلاعب بعقل جنش وجعله جزء من مؤامرة على الزمالك ويُوضح سبب عدم منحه مقدم العقد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ِشن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا لاذعًا على حارس مرمى الفريق "محمود جنش"، مؤكدًا أنه تم استخدامه ضمن "مؤامرة حقيرة" على النادي.

وكان جنش قد سأل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام على سبب عدم حصوله على مقدم تعاقده هذا الموسم، ليرد عليه أمير مرتضى منصور موضحًا أن النادي لم يمنح مقدم التعاقد هذا الموسم إلا للاعبين لمرورهما بظروف طارئة، فيما الجميع مازال ينتظر وصول الأموال من الشركة الراعية للنادي.

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مرتضى منصور تحدث عن القضية في قناة الحدث قائلًا "ما فعله جنش "عيب وقلة أدب" وسيُحاسب عليه، ولن أقبل به في الزمالك. هناك شيطان تلاعب بعقله، كهربا لعب بعقله وجعله خائن".

أضاف "هناك 5 لاعبين قررنا تعديل عقودهم لتتناسب مع جهدهم مع الفريق، وهم عبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وجنش، لكن جنش قام بتصرف غبي وتحدث عبر السوشيال ميديا، لذا أطلب منه القدوم للنادي صباح الغد للحصول على 25% من قيمة عقده القديم، إذ لن يُحسن عقده عقابًا له".

أضاف "لم أقبل أبدًا أن يكون راتب جنش أقل من راتب محمد أبو جبل ولذا نويت تعديل عقده مع الفريق، لكنه استخدم ضمن مؤامرة "حقيرة" على الزمالك".

"أحب جنش، لكن علينا ألا ننسى أنه كان السبب في خسارتنا للدوري المصري بعدما تعرض للإصابة مع منتخب مصر، وكاد أن يتسبب في خسارتنا للكونفدرالية الأفريقية بعد طرده واضطرارنا للدفع بعماد السيد وعمر السعيد في حراسة المرمى".

وأتم منصور مؤكدًا أن الزمالك لم يحصل على التعويض المالي المفترض من الفيفا نظير إصابة جنش مع المنتخب، وأن المسؤول عن الأمر هو اتحاد كرة القدم المصري.