عودة عبد العزيز وعبد الغني وغياب الثلاثي المصاب عن تدريب الزمالك

الزمالك لم يلعب مباراته في دوري أبطال أفريقيا لانسحاب المنافس بعد أزمة نقل الملعب، ويستعد حاليًا لمواجهة المقاصة في الدوري المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ الزمالك تدريباته صباح اليوم الإثنين لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وعاد الفريق من الإسكندرية للقاهرة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعدما نزل أرض ملعب الجيش ببرج العرب لمدة 20 دقيقة قبل أن يُعلن الحكم ومراقب المباراة انسحاب منافسه جينيراسيون فوت وفوز الأبيض باللقاء وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

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وفيما بقيت أزمة مباراة إياب دور الـ32 من دوري الأبطال معلقة حتى يحسم الكاف قراره النهائي، خاض الزمالك تدريبًا صباحيًا اليوم بقيادة مدربه الصربي ميتشو الذي عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة القادمة وتحقيق الفوز على المقاصة.

وشهد المران الجماعي عودة الثنائي محمود عبد الغني ومحمود عبد العزيز بعد تعافيهما من الإصابة، إذ اشتكى الأول من إصابة في العضلة الخلفية فيما عانى الثاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وغاب عن التدريب الثلاثي المصاب يوسف أوباما ومحمد حسن ومحمود الونش، وقد خضع الثلاثي لتدريبات تأهيلية بعد نهاية المران الجماعي.

وسيلتقي الزمالك مع مصر المقاصة على ملعب السلام بالقاهرة يوم الخميس 2 أكتوبر القادم.