الغندور: قد نرى تحكيمًا نسائيًا في الدوري المصري والفار سيظهر قريبًا

رئيس لجنة الحكام يؤكد أنهم يسابقون الزمن لتطبيق تقنية الفيديو

أكد جمال الغندور؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه نظرًا لنجاح التحكيم النسائي في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 تحت 23 عامًا، فمن الممكن أن يتم تجربته في الدوري المصري الممتاز.

وكان التحكيم النسائي قد ظهر لأول مرة في البطولة في الثامن من الشهر الجاري، بمباراة جنوب أفريقيا وزامبيا، حيث أدارت الرواندية سليمة موكانسانجا المباراة.

وقال الغندور، خلال تصريحاته لقناة "الأهلي": "بطولة أفريقيا شهدت تحكيم نسائي، وأرى أنهن نجحن في مهمتهن، وجودهن في بطولات الرجال أصبح توجه في العالم كله، وربما نرى التحكيم النسائي في الدوري المصري، لكننا قد نجربها في الدوري القسم الثاني أولًا".

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وأضاف: "في عام 2006 وقتما كنت رئيسًا للجنة الحكام، كان لدينا جيل من الحكمات لا يختلفون عن الرجال، أمثال نعمة رشاد ومنى عطا الله، وأشركتهن في مسابقة القسم الثاني، والآن لدينا عناصر مبشرة تشاركن في المسابقات الأفريقية، وسنمنحهن فرصة في الموسم الجاري بالقسم الثاني ومن ثم قد يتم تصعيدهم للدوري الممتاز".

رئيس لجنة الحكام تابع: "ربما يكون صعبًا تواجدهم في الدوري الممتاز، نظرًا لظروف مجتمعنا المصري، لكن العالم بأكمله أصبح يعتمد عليهن ونحن لن نختلف عن العالم".

بسؤاله عن موعد تطبيق تقنية الفيديو: "نسير بشكل جيد في طريق تطبيق الفار، لكن إجراءات تطبيقه ليست بسيطة، نسابق الزمن حتى يتم تطبيقه، نتمنى أن يكون في بداية الدور الثاني، قد يتأخر قليلًا، لكن ما هو مؤكد أنه سيظهر الموسم الجاري".

يذكر أن الدوري المصري متوقف حاليًا، على أن يتم استكماله عقب نهاية البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا، حيث تنتهي في 22 من الشهر الجاري.