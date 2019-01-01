ديسابر محذرًا الأهلي والزمالك: بيراميدز يُريد الفوز بالدوري وهو قادر على ذلك

بيراميدز بدأ الدوري المصري بسحق إنبي 4-0، ومدربه ديسابر يتحدث عن طموحات الفريق هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز رضاه عن أداء وانتصار فريقه على إنبي 4-0 في أولى جولات الدوري المصري.

وقال المدرب الفرنسي أنه سعيد بتحقيق الفوز واللعب بتلك الطريقة الجيدة في أولى مباريات الموسم المحلي، مشددًا في نفس الوقت على وجود هامش للمزيد من التحسن والتطور في أداء الفريق.

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وكشف ديسابر طموحاته هذا الموسم بالقول "هدفنا هذا الموسم هو الفوز بالدوري المصري، ومن ثم يأتي الفوز بالكونفدرالية الأفريقية".

أضاف "نحترم الفرق الكبرى خاصة الأهلي والزمالك والبطولات الكثيرة التي حصلا عليها، لكننا على نفس المستوى معهم".

أتم "المدرب يعمل دومًا على تحسين الفريق عن الموسم الماضي، الموسم السابق حصلنا على المركز الثالث خلف الفريقين لكننا نريد الفوز بالدوري هذا الموسم ونحن قادرون على ذلك".

ويستعد الفريق المصري حاليًا لخوض لقاء الإياب في دور الـ32 الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام شباب بلوزداد في الجزائر، بعدما كان قد تعادل ذهابًا في ملعبه 1-1، وستُقام المباراة يوم السبت القادم.