الدوري القطري – المباريات المتبقية للسد والدحيل والطريق الأسهل نحو اللقب

ست جولات فقط متبقية حتى نهاية دوري نجوم قطر والصراع يشتد بين السد والدحيل

فيسبوك تويتر بلال محمد

يشتعل الصراع على صدارة الدوري القطري، مع بقاء ست جولات فقط على خط النهاية، ليشتد التنافس بين الدحيل والسد.

يسعى السد المتصدر حالياً برصيد 41 نقطة، بعد لعب 16 جول، مواصلة النجاح وتحقيق لقب الدوري الرابع عشر له في التاريخ.

وعلى الجانب الآخر، يرغب الدحيل صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، في الحفاظ على لقب الدوري، خاصة بعد التدعيمات القوية في فترة الانتقالات الشتوية.

نتعرف معاً في تقريرنا التالي، على المباريات الست المتبقية لكل فريق، واحتمالية فوز كل منهما باللقب.

⭕️قد يظن البعض أنه يبالغ بعض الشيء

لاعب بلغ من العمر 34 عامًا وحقق كل شيء فرديًا وجماعيًا

يُنهي مشواره مع فريق كبير سيفوز على الأقل ببطولتين محليتين، فلما هذا الحزن؟🤷‍♂️



يا سادة هو يعلم أنه جاء خِصيصًا من أجل هذه البطولة

هم حاولوا الفوز بها بشتى الطرق واستعصت عليهم لذا استقدموه🤦‍♂️ pic.twitter.com/hF1FopcKvr — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

السد

أول مباراة للسد ستكون أمام الريان، مباراة خارج الحسابات في ظل تحقيق الريان الفوز في آخر مباراتين لعبهما بالإضافة إلى نشوته بعد التأهل لمجموعات آسيا، وصراعه مع الأهلي على المركز الثالث.

ويستضيف بعد ذلك السد نظيره قطر، في مواجهة في المتناول للزعيم، مع التراجع الكبير لفريق قطر في هذا الموسم، ليحل بعد ذلك ضيفاً على السيلية، في مباراة متوسطة مع تذبذب مستوى السيلية، بالإضافة لنتيجة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ستجعل الزعيم يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز.

قمة الدوري القطري هذا الموسم ستكون في الجولة الـ 20، يوم السبت 30 مارس وهي التي ستحسم اللقب بنسبة كبيرة عندما يحل السد ضيفاً على الدحيل، مباراة لا يستطيع أي أحد التكهن بنتيجتها الفائز منها سيحقق لقب الدوري بنسبة كبيرة.

تتواصل مباريات الزعيم صعوبة في الجولة قبل الأخيرة، عندما يلعب مع الأهلي الذي يصارع على المربع الذهبي، وأخيراً يختتم السد مبارياته مع أم صلال الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر عشر مباريات إلا مرتين فقط، في مواجهة قد تبدو محسومة للسد.

الدحيل

مباريات الدحيل قد تبدو أسهل نوعاً ما من مباريات السد، حيث يلعب في الجولة القادمة مع الغرافة الذي يعد من أضعف الدفاعات في البطولة، مباراة قد يحسمها نادي الذهب بسهولة خاصة بعد خسارة الغرافة في آخر أربع مباريات.

ويستضيف بعد ذلك الدحيل نظيره الأهلي، في مباراة صعبة على الدحيل لا ينبغي عليه التفريط فيها في أي نقطة قبل مواجهة السد في الجولة المنتظرة، وبعد الانتهاء من الأهلي يحل فريق الذهب ضيفاً على أم صلال في مباراة في متناول أبناء المدرب فاريا.

وكما ذكرنا من قبل، جولة الحسم ستكون يوم 30 مارس أمام الأهلي، فرصة كبيرة للدحيل إذا ما أراد الحفاظ على لقبه، عليه تخطى السد فيها ليتخطاه بنقطة وحيدة، في حال فوز الفريقين بكل مبارياتهما.

في الجولة قبل الأخيرة يحل الدحيل ضيفاً على الخريطيات في مباراة نتيجتها قد تبدو معلومة من الوقت الحالي، حيث يتذيل الخريطيات الدوري برصيد ثلاث نقاط و15 خسارة.

وأخيراً، يختتم فريق الذهب مشواره في الدوري مع العربي يوم 17 أبريل، في مباراة متوسطة، قد يحسمها الضيوف لصالحهم مستغلين ضعف دفاع العربي، ومعتمدين على مباراة الدور الأول والتي انتهت لصالحهم بهدفين دون رد.