الدوري القطري | الخور يصارع الهبوط بالتعادل مع الوكرة وتأكد هبوط الخريطيات

تعرف على نتائج الجولة 20 بالدوري القطري

أقيمت مباريات الجولة 20 ضمن منافسات دوري نجوم قطر، بإقامة 6 مباريات قوية، حيث فاز السد على الغرافة، وتعادل الوكرة مع الخور، وخسر الريان أمام أم صلال، وانتصر الدحيل على العربي، وحقق السيلية الفوز على قطر، وفاز الأهلي على الخريطيات.

الغرافة تلقى الهزيمة من ضيفه السد بهدفين دون رد، أحرزهما نام تاي هي وسانتي كازورلا "ركلة جزاء"، بالمباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وتعادل الوكرة مع الخور سلبيًا بدون أهداف، باللقاء الذي أقيم على ملعب حمد بن خليفة.

وحقق نادي الدحيل فوزًا صعبًا على مضيفه العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للدحيل محمد موسى وميكائيل أولونجا وإدميلسون جونيور، بينما سجل هدفي العربي عبد العزيز الأنصاري.

وتلقى نادي قطر الهزيمة من ضيفه السيلية بهدفين مقابل هدف، سجل للسيلية رامين رضائيان وعبد القادر إلياس، بينما سجل هدف قطر الوحيد كريستيان سيبايوس عن طريق ركلة جزاء.

وانتصر الأهلي على مضيفه الخريطيات بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي إبراهيم عبد المجيد، بينما سجل هدف الخريطيات الوحيد اللاعب رشيد تيبركانين عن طريق ركلة جزاء.

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السد رفع رصيده للنقطة 54 في الصدارة بعدما حسم اللقب لصالحه في وقت سابق، كما ربع الدحيل رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني، ثم يأتي الريان بـ34 نقطة، والأهلي رابعًا بـ32 نقطة، ثم قطر خامسًا بـ31 نقطة.