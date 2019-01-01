الدوري الفرنسي| موناكو يتعادل مع نيس المنقوص

نتيجة سلبية أخرى للفريق الباحث عن الخروج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل موناكو مع ضيفه نيس بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الفرنسي.

بدأ موناكو بتشكيل مكون من: بينجاليو - جليك - جيمرسون - موكيناي - هنريكس - تيليمانس - بن ناصر - سيرانو - روني لوبيز - جولوفين - سيلا اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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فيما دفع نيس بكل من: بينيتز - جاليه - دانتي - سار - عطال - تاميز - سيبريان - والتر - برنر - سانت ماكسيمان - ساكو

البداية أتت عن طريق ألكساندر جولوفين في الدقيقة الثالثة بإهدار فرصة بين يدي الحارس والتر بينيتيز، وفي الدقيقة 28 سدد روني لوبيز فوق العارضة.

وفي الدقيقة 30 نجح ألان سانت ماكسيمان في تسجيل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي قاتل، لينتقل الأمر إلى تقنية الفيديو التي أكدت الهدف.

وفي الدقيقة 45+2 تطلب الأمر عودة جديدة للتقنية، بعد تدخل وقي من إحسان ساكو مهاجم نيس، وفي النهاية تلقى البطاقة الحمراء لينتهي الشوط الأول بتقدم نيس 1-0 وإكماله للثاني بـ10 لاعبين.

على الناحية الأخرى نجح موناكو في التعديل بركنية أرسلها روبن لوبيز ورأسية قوية من بينوا موكيناي في الدقيقة 50، ثم كاد موسى سيلا أن يسجل الثاني ولكن تسديدته أتت في جسد الحارس بينيتيز.

وفي الدقيقة 75 احتسبت ركلة جزاء لصالح نيس وأثارت جدلاً أعادنا لتقنية الفيديو للمرة الثالثة، لينفذها سان ماكسيمان في الدقيقة 77 ويتصدى لها بنجاليو.

في الدقيقة 79 أجرى موناكو تبديله الأول بنزول ستيفان يوفيتيتش بدلاً من جولوفين، فيما حل دانيلو بدلاً من ريمي والتر.

بذلك يحتل نيس المركز السادس بـ30 نقطة، فيما حل موناكو في المركز التاسع عشر بـ15 نقطة.