الدوري الفرنسي| مبابي يسقط سانت إيتيان وباريس يواصل التحليق بالصدارة

هدف رائع من الفرنسي الشاب في الدقيقة 73..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه سانت إيتيان بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الفرنسي.

بدأ باريس بتشكيل مكون من: أريولا - ماركينيوس - سيلفا - كيرير - ألفيس - دراكسلر - باريديس - بيرنات - ديابي - مبابي - دي ماريا

فيما دفع سانت إيتيان بكل من: روفييه - ديبوشي - بيرين - كولودجياك - مونيه باكيه - بن ناصر - مفيلا - جابرييل - خزري - كابيلا - هاموما

في الدقيقة 12 سدد كيفن مونيه باكيه كرة تصدى لها ألفونس أريولا ببراعة، وفي الدقيقة 21 حاول كيليان مبابي التسجيل بكرة أوقفها الحارس ستيفان روفييه.

وفي الدقيقة 55 عاود جوليان دراكسلر المحاولة في وضعية انفراد إلا أن روفييه برع مجدداً في التصدي.

وفي الدقيقة 60 أتى التغيير الأول بنزول كولين داجبا على حساب خوان بيرنات في صفوف باريس، ثم حاول أنخيل دي ماريا في الدقيقة 67 إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 69 أجرى توماس توخيل مدرب باريس تبديله الثاني بنزول لايفن كورزاوا بدلاً من دراكسلر، ثم أجرى المعسكر المنافس تبديله الأول بنزول روبرت بيريتش بدلاً من رومان هاموما في الدقيقة 71.

وبعد تمريرة من داني ألفيس، سجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيدة من لقطة رائعة في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80 حل لوي ديوني بدلاً من ماتيو ديبوشي في صفوف سانت إيتيان، ثم في الدقيقة 85 كاد مونيه باكيه أن يدرك التعادل لولا مرور كرته فوق العارضة مباشرةً.

أخيراً في الدقيقة 86 أجرى الطرفان التبديل الأخير، بنزول بريسنل كيمبيمبي بدلاً من دي ماريا، وحلول أرنو نوردان بدلاً من مونيه باكيه.

بذلك يواصل باريس التحليق بصدارة الدوري الفرنسي بـ62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل الذي لعب مباراتين أكثر منه حتى الآن، فيما يحتل سانت إيتيان المركز الخامس بـ40 نقطة مؤقتاً.