"الدوري الفرنسي لن يعود قبل منتصف يونيو"

رئيس اتحاد الأندية الفرنسية المشاركة في الدوري يؤكد على صعوبة استئناف البطولة قبل شهر يونيو.

كشف بيرنارد كايازو رئيس اتحاد الأندية الفرنسية المشاركة في بطولة الدوري عن صعوبة استئناف البطولة في شهر أبريل كما كان من المقرر في البداية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كايازو وأكد خلالها أن سيناريو عودة الدوري في الشهر المقبل حالم للغاية في ظل الظروف الراهنة.

وقال كايازو: "من الضروري أن ننهي بطولة الدوري الفرنسي بأي ثمن، حتى لو عنى ذلك أن نلعب في يوليو وأغسطس".

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وأضاف: "في الوقت الحالي كل الأندية تخسر ما يعادل الـ 250 مليون يورو في الشهر ولا يمكننا أن نلعب من جديد قبل أن تتحسن الأمور، لنقل أن ذلك سيكون في يوليو أو أغسطس، ليس حتى قبل منتصف يونيو".

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وأكمل: "أنا قلق للغاية بشأن كل الأندية دون الدعم المادي من الدولة، خلال ستة أشهر ستعلن تلك الأندية إفلاسها لو استمر الوضع الحالي".

وأنهى تصريحاته: "البطولات الكبرى الخمسة في أوروبا خسرت بالفعل ما يعادل الـ 4 مليار يورو، في فرنسا فقط خسرنا 500 لـ 600 مليون يورو".

جدير بالذكر أن بعض الأصوات في فرنسا كانت قد طالبت بإلغاء الموسم الجاري بشكل تام والبدء من جديد في الموسم الجديد كأن شيئًا لم يكن، على رأسهم جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون.