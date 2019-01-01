الدوري الفرنسي | فابريجاس يسجل ويقود موناكو لفوز أول مع جارديم

موناكو حقق فوزًا غائبًا منذ 6 جولات في الليج 1

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح موناكو من إنهاء مسيرته السلبية في الدوري الفرنسي، وحقق فوزًا هو الأول له منذ 6 مباريات في المسابقة، بالفوز بهدفين مقابل هدف على تولوز.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب لويس الثاني، شهدت فوز موناكو الرابع في 23 جولة من عمر المسابقة.

وسجل الروسي ألكسندر جولوفين هدف موناكو الأول في الدقيقة 15، ليصبح ثاني لاعب روسي يسجل في الدوري الفرنسي بعد سيرجي سيماك بقميص باريس سان جيرمان منذ 15 عامًا.

ولم يمهل الضيوف موناكو سوى 5 دقائق، ليحققوا التعادل بهدف من توقيع جالين في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

ودوّن الإسباني، سيسك فابريجاس أول أهدافه بقميص موناكو في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بصناعة من القائد الكولومبي رادميل فالكاو.

وشهدت الدقائق الأخيرة، مشاركة كيفين نكودو وكذلك كارلوس فينيسوس، تحت قيادة البرتغالي جارديم الذي عاد مجددًا لتدريب الفريق خلفاً للفرنسي تيري هنري.

ليرفع موناكو رصيده التهديفي إلى 18 نقطة في المركز الـ18، ويقترب قليلاً من الخروج من مثلث الهبوط.

بينما توقف رصيد تولوز عند 26 نقطة في المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري الفرنسي.