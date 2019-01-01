تراب: لست نادماً على ترك باريس

الحارس الألماني يؤمن بقدرة فرانكفورت على التطور

كشف كيفن تراب حارس أينتراخت فرانكفورت الألماني، عن عدم شعوره بالندم بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان.

تراب قضى الموسم الماضي مُعاراً لفرانكفورت، ليظهر بشكل مميز مع النادي الألماني، قبل أن يُقرر الأخير التعاقد معه بشكل نهائي.

اللاعب كان بإمكانه الحصول على الفرصة مع باريس قبل الرحيل، بعد مغادرة الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، لكنه قرر الانضمام لفرانكفورت.

وقال تراب عن هذا القرار:"لست نادماً على الرحيل عن باريس، قضيت وقتاً ممتعاً هناك، ولكني سعيد جداً في فريقي الحالي".

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وأضاف:"النادي يتطور بشكل إيجابي ويسير نحو الطريق الصحيح في السنوات القادمة".

يذكر أن صاحب الـ29 عاماً سبق وأن لعب لفرانكفورت قبل الانتقال لباريس، حيث ظهر معه في 82 مباراة.