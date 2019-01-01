الدوري الفرنسي | بالوتيلي يقود مارسيليا لمواصلة الانتفاضة على حساب إميان

مارسيليا وفوز ثالث على التوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل مارسيليا سلسلة النتائج الإيجابية في اللقاءات الأخيرة، وينجح في الفوز على أميان بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي بالجولة الـ25.

ونجح فريق الجنوب الفرنسي في تحقيق الفوز الثالث توالياً بالدوري بعد هزيمتين متتاليتين.

وتقدم مارسيليا على أرضية ملعب فيلودورم، بهدف أول في الدقيقة 19 عن طريق الفرنسي فلوريان توفان.

وتبعه هدف ثاني للوافد الجديد ماريو بالوتيلي، في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، ليضيف ثالث أهدافه مع مارسيليا في 4 مباريات خاضها بقميصه، ومسجلاً للمباراة الثانية على التوالي.

وكان بالوتيلي قد فشل في تسجيل أي هدف الموسم الحالي بقميص نيس، قبل أن يرحل لصفوف مارسيليا في الميركاتو الشتوي.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، مبتعداً عن المركز الثالث بفارق 6 نقاط والذي يحتله ليون.