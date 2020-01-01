مهند علي يقترب من الدوري السعودي، وشرط واحد لإتمام الصفقة

النجم العراقي سبق وارتبط بالهلال

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن مهند علي مهاجم الدحيل القطري المعار إلى السيلية هذا الموسم قريب من اللعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المهاجم العراقي ارتبط سابقًا بعدد من الأندية السعودية أبرزها الهلال والأهلي، وقد سبق أن أبدى رغبته بارتداء قميص الزعيم معبرًا عن حبه الكبير له.

صحيفة الوطن أوضحت أن النادي الذي بدأ مفاوضاته للتعاقد مع مهند علي هو الوحدة، وذلك بطلب من مدربه إيفون فييرا الذي أوصى بضرورة ضم مهاجم آخر بجانب يوسف نياكاتي.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا قبل يومين وافق بالفعل على اللعب للوحدة، لكنه وضع شرطًا خاصًا لإتمام الصفقة.

شرط مهند علي هو انتقاله نهائيًا للفريق السعودي وليس بالإعارة من الدحيل الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2024.