فيديو | وزير الرياضة: مصير الدوري غامض وهذا موقفنا من التشفير

عبد العزيز بن تركي الفيصل يتحدث عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027 وقضية التخصيص

تحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودية، عن عدة قضايا المثارة خلال الفترة الحالية، موضحًا موقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من العودة.

الدوري السعودي توقف منذ مارس الماضي، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وحتى إشعار آخر، وإن كان اتحاد الكرة قد أشار أن العودة محتملة في أغسطس المقبل، لكن هذا ما نفاه وزير الرياضة.

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وقال تركي الفيصل، خلال تصريحاته في لقاء بمعهد إعداد القادة: "قرار عودة النشاط الرياضي في يد وزارة الصحة، ما تقرره هو ما سيسري وفقًا لتطورات تداعيات انتشار الفيروس، فنحن نساند الحكومة في أي قرار تتخذه، وحتى الآن ليس هناك أي معاد محدد لعودة التدريبات والمباريات".

وأضاف: "لسنا على عجلة من أمرنا في عودة النشاط، علينا أن نأخذ الوقت الكافٍ قبل اتخاذ أي قرار، وخلال الفترة المقبلة سنعقد اجتماعات عدة مع كافة الأطراف سواء أندية أو رابطة الدوري أو اتحاد الكرة، لتحديد معايير نتخذ على إثرها القرار، سواء بعودة النشاط أو إلغاء الموسم".

وبسؤاله عن ملف استضافة كأس آسيا 2027، والمنافسة مع عدد من الدول، علق: "نعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بشكل مستمر على هذه المستجدات، ملفنا مقدم وجميع الالتزامات متواجدة، فلدينا بنية تحتية قادرة على استضافة البطولة القارية، وقادرون على تطوير بعض المنشآت الأخرى، والحمد لله أنها ستقام في عام 2027، أمامنا وقت لتطوير أنفسنا وإن كانت كافة الشروط متوفرة لدينا، لكن هناك بعض المعايير نحتاج لتطبيقها في ملاعبنا، وهذا عمل قائم تقوم به كل الدول".

وعن احتمالية تشفير مباريات دوري المحترفين، أوضح: "واحدة من مكاسب العمل الآن أننا ركزنا على شروط النقل التليفزيوني، وسنطرحها قريبًا للعامة سواء القنوات الناقلة أو الشركات المنتجة، أما بالنسبة للتشفير فهو موضوع شائك، ولم يؤخذ في عين الاعتبار للموسم المقبل، فيجب أن يراعى موضوع التشفير بطريقة ملائمة للتطبيق، ندرسه حاليًا، وإذا رأينا أنه جاهز للطرح فلمَ لا؟، لكن اليوم أنا أرى أنه غير مناسب للطرح".

واختتم بالحديث عن التخصيص: "التخصيص هو عن القطاع الرياضي بشكل عام، وليس الأندية فقط، كوننا لجنة من وزارة المالية والاقتصاد، وتم رفع محضر به كافة المقترحات الخاصة بالتخصيص، وسنعلن عنه فور الانتهاء منه".