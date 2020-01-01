صحيفة | فيلانويفا رحل عن الاتحاد ووقع مع هذا النادي السعودي

الصفقة ستُعلن رسميًا خلال ساعات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رحلة كارلوس فيلانويفا مع الاتحاد انتهت اليوم الأربعاء رسميًا بعدما وقع اللاعب عقود انضمامه لفريق الفيحاء السعودي.

وتعرض اللاعب التشيلي لانتقادات واسعة لأدائه السيئ هذا الموسم مع الاتحاد، إذ لعب 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020 لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

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وأوضحت الرياضية أن إدارة الفيحاء ستُعلن عن الصفقة عبر حسابات النادي على السوشيال ميديا خلال الساعات القادمة.

وودع فيلانويفا الاتحاد في المباراة الأخيرة أمام النصر والتي انتهت بالتعادل 1-1 ولم يُشارك اللاعب بها بعد خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي هينك تيك كانت، وهو ما أجبر الإدارة الاتحادية على التخلي عنه في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

يُشار لأن فيلانويفا انضم للاتحاد عام 2016 رفقة مواطنه المدرب لويس سييرا وقد قدم مستويات رائعة على مدار السنوات الأربعة الماضية وقد توج عام 2016 بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس ولي العهد عام 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018.

الاتحاد كان قد أعلن ضم ليوناردو خيل في بداية سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ومن ثم تعاقد مع مدافع الوكرة "برونو أوفيني" الذي ارتدى قميص النصر وتوج معه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وبعدها ضم محمد الثاني مهاجم الفيصلي بالإعارة، وقد بات قريبًا من ضم أيوب الكعبي مهاجم الوداد وأنيس البدري جناح الترجي.

الفريق الجداوي كان قد تعادل 1-1 مع النصر في آخر جولات الدوري السعودي ، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.