ندياي يُطيح بصوماليا من الشباب

الصفقة قريبة من الحسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات مستقبل ويرجيتون صوماليا مهددًا في الشباب السعودي، إذ أفادت مصادر صحفية أن النادي قد يتخلى عنه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

ويعود السبب لهذا القرار لنجاح النادي في ضم ألفريد ندياي لاعب فياريال المعار لملقة منذ الموسم الماضي.

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إذ أفادت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي أن مفاوضات الشباب لضم لاعب الوسط السسنغالي وصلت مراحلها الأخيرة ولا يتبقى سوى لمسات بسيطة للإعلان عن الصفقة رسميًا.

ويلعب ندياي في نفس المركز الذي يشغله صوماليا حاليًا، وسط الملعب، بجانب قدرته على اللعب في قلب الدفاع.

من جانب آخر، يُواصل الشباب التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل لاعب وسط أندرلخت البلجيكي بعد خروجه من حسابات مدربه، لكن ما يُعيق إتمام الصفقة الراتب المرتفع للاعب والبالغ 3 ملايين يورو سنويًا.

ويرغب الفريق السعودي في ضم تريبيل بالإعارة مع خيار الشراء نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي.