مورينيو: لا أمانع العمل بالدوري السعودي وتفاجأت بوضع المدربين هنا

الأسطورة البرتغالي مدرب حر حاليًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ألقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم الثلاثاء، محاضرة بمدينة جدة السعودية في معهد إعداد القادة، أكد خلالها استعداده للعمل بالمملكة.

وتأتي المحاضرة بدعوة من المعهد، لنقل خبرات كبار مدربي أوروبا إلى المدربين السعوديين، لتطوير مستواهم.

وقال مورينيو، خلال حديثه بالمعهد: "أنا شخص قضيت حياتي في كرة القدم، وحصلت على فرص كثيرة، واليوم أضيفت لي معلومات عن المملكة، عرفت الطموح الكبير في كرة القدم لدى الناس هنا، وربما أعود للمملكة مرة أخرى، أنا لا أمانع العمل بالدوري السعودي، حال تلقيت العرض المناسب".

وأضاف: "ما تفاجأت به هنا أن المدربين الأجانب الذي يأتون للعمل بالسعودية، يأتون ومعهم خمسة مساعدين أو ربما أكثر من أبناء جلدتهم، فأنا فزت بثمانية دوريات في أربع دول، وعندما انتقل إلى بلد جديد، يجب عليّ أن أفهم البلد والعقليات التي سوف أواجهها، كما يجب أن اختار مساعد لي من ذات البلد ومن نفس الفريق، ليقوم بمساعدتي في فهم كافة الأمور".

يذكر أن مورينيو مدرب حر حاليًا بعدما رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر 2018، ويعمل حاليًا محللًا للمباريات.