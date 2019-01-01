الكشف عن موعد صدور جدول الدوري السعودي للمحترفين

تعرف على موعد صدور جدول الدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد صدور جدول الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/2020.

وكان نادي النصر قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، متفوقًا على غريمه الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المساقات اجتماعًا في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، في تمام الرابعة عصر يوم السبت المقبل 20 يوليو.

الهلال يُعلن عن مستقبل عمر عبد الرحمن عموري مع الفريق عقب اجتماع سيجمع رئيس النادي ووكيل اللاعب ✔️ pic.twitter.com/xvqLD78Ayx — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 17, 2019

وسيحضر جميع ممثلي الأندية التي ستشارك في الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020، من أجل متابعة عمليات صدور الجدول.

الاجتماع سيترأسه الأستاذ أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات، حيث سيعرض خلاله معايير الجدول، وروزمانة الموسم الرياضي الجديد.

وسيتم إصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل الإعلان عن جدول الدوري الذي سينطلق 22 أغسطس المقبل.