دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الكشف عن موعد صدور جدول الدوري السعودي للمحترفين

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تعرف على موعد صدور جدول الدوري السعودي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد صدور جدول الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/2020.

وكان نادي النصر قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، متفوقًا على غريمه الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المساقات اجتماعًا في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، في تمام الرابعة عصر يوم السبت المقبل 20 يوليو.

وسيحضر جميع ممثلي الأندية التي ستشارك في الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020، من أجل متابعة عمليات صدور الجدول.

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الاجتماع سيترأسه الأستاذ أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات، حيث سيعرض خلاله معايير الجدول، وروزمانة الموسم الرياضي الجديد.

وسيتم إصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل الإعلان عن جدول الدوري الذي سينطلق 22 أغسطس المقبل.

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