البرازيليون VS العرب - من يتفوق تهديفيًا بالدوري السعودي؟

من يتفوق تهديفيًا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، تسجيل 710 هدفًا خلال الموسم الماضي، وذلك في موسم مميز شهد تسجيل عددًا كبيرًا من الأهداف.

اللاعبون البرازيليون سجلوا خلال الموسم الماضي 128 هدفًا، حيث جاء كلًا من بيسمارك فيريرا لاعب القادسية وكارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال، في صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلًا برصيد 10 أهداف.

ماركوس جيليرمي لاعب الوحدة سجل الموسم الماضي 9 أهداف، ليأتي في المركز الثالث بقائمة اللاعبين البرازيليين.

وسجل اللاعبين العرب 104 هدفًا الموسم الماضي، حيث جاء المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، في صدارة العرب برصيد 34 هدفًا.

حمد الله استطاع أن يكتب التاريخ، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، بتاريخ الدوري السعودي.

السوري عمر السومة هو صاحب المركز الثاني في قائمة اللاعبين العرب، برصيد 19 هدفًا رفقة الأهلي.

التونسي عبد القادر الوسلاتي، في المركز الثالث في المركز الثالث برصيد 6 أهداف، سجلهم رفقة فريق الفتح الموسم الماضي.