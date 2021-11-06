صراع العروش (11) | تفوق كورونادو وخيبة نصراوية

كما شاهدنا في المسلسل الشهير "صراع العروش"، والتي كانت تدور أحداثه عن الصراع على الحكم في القارة الأسطورية ويستروس، فإن لدينا هنا في الدوري السعودي للمحترفين، صراع من نوع آخر بين أبرز اللاعبين، حيث يتنافس الثلاثي البرازيلي أندرسون تاليسكا وماتيوس بيريرا وإيجور كورونادو على عرش الأفضل بالدوري.

صراع الثلاثي بدأ قبل حتى أن يلعبوا دقيقة واحدة في الدوري السعودي، بدأ مع مجرد الإعلان عن التعاقد معهم، وكانت الحلقة الأولى في صراع المشاهدات لفيديوهات تقديم اللاعبين، ومن ثم انتقل الأمر ليُصبح داخل الملعب.

اليوم نأخذكم في الحلقة الحادية عشر من هذا الصراع للحديث عما قدمه الثلاثي في الجولة العاشرة، بجانب ضيفنا الليلة الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر، الذي شارك في هذه الجولة أساسيًا.

ماذا قدم كورونادو هذا الأسبوع؟

لعب النجم البرازيلي 86 دقيقة في مباراة فريقه الاتحاد أمام الفتح، والتي انتهت لصالح فريقه بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخرج ويشارك بدلًا منه هارون كمارا.

كورونادو سجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد، ولم يمارس هوايته المفضلة في صناعة الأهداف، ولكنه ساهم في صناعة 4 فرص مؤكدة للتسجيل، وسدد 4 كرات كلهم بين القائمين والعارضة.

ولمس كورونادو الكرة 48 مرة، منهم 5 لمسات داخل منطقة جزاء الخصم، ومرر الكرة 25 مرة، منها 11 تمريرة صحيحة و14 تمريرة خاطئة.

وقدم إيجور مراوغتين مكتملتين، وأرسل 6 كرات عرضية منها عرضيتين بشكل صحيح، ولمس الكرة داخل منطقة الخصم.

ماذا قدم أندرسون تاليسكا هذا الأسبوع؟

لعب أندرسون مع نادي النصر 90 دقيقة كاملة دون تغييره، وذلك في المباراة التي خسرها فريقه على يد الشباب بهدف دون رد، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولم تتاح أمامه أي فرصة من أجل التهديف.

تاليسكا سدد الكرة 4 مرات، منهم 2 على المرمى وواحدة خارجه، وواحدة تصدى لها الدفاع، ولمس الكرة 39 مرة، وأرسل عرضيتين لكنهما بشكل غير صحيح.

ومرر اللاعب البرازيلي الكرة 22 كلها صحيحة، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 9 مرات، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

ماذا قدم ماتيوس بيريرا هذا الأسبوع؟

وتم استبعاد النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال من قائمة فريقه لمواجهة ضمك، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيريرا لم يستطع المشاركة في مباراة ضمك بسبب تراكم الإصابات، بعد أن تلقى البطاقة الثالثة في مباراة الفريق أمام الأهلي بالجولة الماضية، بالكلاسيكو السعودي.

ماذا قدم فينسنت أبو بكر هذا الأسبوع؟

شارك النجم الكاميروني بشكل أساسي في مباراة فريقه النصر بديربي الرياض أمام الشباب، في ظل غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب الإصابة.

أبو بكر فشل في تسجيل أو صناعة أهداف، وأيضًا لم يصنع فرصة للتهديف طوال المباراة، كما أنه لم تتاح أمامه أي فرصة للتهديف، ليظهر بشكل غير مقنع.

أبو بكر سدد الكرة طوال المباراة مرتين، واحدة على المرمى والثانية خارجه، ومرر الكرة 16 مرة منهم 2 خاطئة و14 صحيحة.

ولمس النجم الكاميروني الكرة داخل منطقة جزاء الخصم في مباراة الشباب 10 مرات، ولكن دون فاعلية على المرمى، حيث لم يمثل تهديدًا خطيرًا على الفريق الشبابي.

كورونادو يواصل التفوق على الجميع

ونظرًا لما حققه كورونادو في هذه الجولة، فهو الأكثر تأثيرًا بالجولة العاشرة، بعد أن سجل هدفًا في انتصار الاتحاد على الفتح بثلاثة أهداف دون رد.

وبالإضافة للهدف الذي سجله، فقد ساهم كورونادو بالمستوى المميز الذي ظهر عليه، في انتصار الاتحاد على الفتح، بعد أن نجح في أن يصبح أفضل اللاعبين على أرضية الملعب.

وعن باقي اللاعبين، فإنهم لم يصنعوا أي شيء مؤثر في المباراة، حيث تتراجع أرقامهم بشكل ملحوظ، ولم يترك أي أحد منهم بصمة واضحة في الجولة.

أبو بكر الذي حصل على فرصة أساسيًا في هذه المباراة، لم يقدم المنتظر منه لهجوم العالمي، وأثبت أنه لا يمكن أن يكون البديل المناسب للمغربي حمد الله، الذي يعاني من هبوط في المستوى.

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