استحداث جائزة الجمهور المثالي في الدوري السعودي

الاتحاد السعودي يحفز جماهيره على حضور المباريات

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن استحداث جائزة الجمهور المثالي، في الموسم الجاري.

وأوضح الاتحاد السعودي أن إطلاق هذه الجائزة جاء للجماهيرية الواسعة التي تتمتع بها المباريات، والتنافس الشريف الذي بين الجماهير لدعم الأندية والمنتخبات.

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وأكد نزيه النصر؛ رئيس اللجنة، أن الجائزة سوف تستند إلى عدة معايير من بينها نسبة الحضور الجماهيري لكل فريق في مجمل مبارياته بالدوري، عدد المخالفات الانضباطية المسجلة في حق جمهور النادي، فعالية التشجيع، تنظيم مجالس الجمهور والمبادرات المبتكرة والمنفذة عبر أو مع الجمهور.

وجاءت نسب معايير الجائزة بـ40% للحضور الجماهيري، 25% انضباط الجمهور، 15% فعالية التشجيع، 15% المبادرات المبتكرة و5% تنظيم مجالس الجمهور.

يذكر أن الموسم الماضي شهد أول حفل لتوزيع الجوائز في تاريخ الدوري السعودي، حيث أقيم حفلًا ضخمًا في نهايته، لتكريم أفضل لاعب، أفضل مدرب وهداف الموسم.