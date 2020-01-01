منع الاحتكاكات والاحتفال بالأهداف .. بروتوكول الدوري السعودي الجديد

الدوري السعودي يقترب من العودة

أعلنت وزارة الرياضة السعودي برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يشتمل على بروتوكول عودة التدريبات، والمباريات، من أجل سلامة الجميع.

الدوري السعودي كان قد توقف في مارس الماضي، على إثر انتشار جائحة كورونا، إلا أن الفرق ستعود لخوض التدريبات بمقرات الأندية من جديد في 21 من يونيو الجاري، على أن تستأنف المباريات بداية من أغسطس المقبل.

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وحدد الوزارة 12 إجراء من أجل التدريبات، جاءت كالتالي:

1- توفير المعقمات والمطهرات وتطهير كامل الأسطح والحرص على التهوية.

2- منع حضور الجمهور، تطهير الأرضيات والأدوات، ومنع المصافحة والعناق، ومنع التجمعات.

3- تعقيم الأدوات، تباعد الأجهزة الرياضية، وعدم التناوب عليها، إغلاق منطقة السباحة.

4- (الكاراتيه، التايكوندو، الجودو، الجوجيتسو، المصارعة، الملاكمة، القتال المتنوع، المواي تاي والكيك بوكسينج) لا يسمح بالنزال فيها وتمارس بشكل فردي.

5- تحديد نقطة فحص داخل المنشأة لقياس درجة الحرارة والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها واتخاذ ما يلزم، مع توفير غرف عزل.

6- توعية الممارسين الرياضيين والعاملين عن كوفيد – 19 ونشر الملصقات التوعوية في أماكن بارزة في المنشآت والباصات.

7- تخصيص مشرفين للتأكد من توفر الاشتراطات.

8- وضع ملصقات التباعد الاجتماعي على الأرضيات وتوضيح مكان الوقوف.

9- ترك مسافة كافية بين اللاعبين أثناء التمارين وعلى دكة البدلاء وقاعات الاجتماعات.

10- تطبيق التباعد الاجتماعي والعمل بأساليب الوقاية الصحية المعتمدة، وتحديد الفئات التي تمنع من الحضور مثل كبار السن.

11- تطهير كل الأدوات والأماكن التي يستخدمها اللاعبون، والتوصية بلبس المدربين والإداريين للكمامة طوال الوقت.

12- تنظيم الدخول والخروج ومنع التزاحم، ووضع مسافات كافية بين العاملين ومنع المصافحة وتبادل القمصان وغيرها بين اللاعبين.

أما بروتوكول المباريات، فنص على الآتي:

1- تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس على دكة البدلاء أثناء المباريات مع تقليل أعداد الأطقم الفنية والطبية والرياضية.

2- تقليل تنقل الممارسين الرياضيين بين أكثر من غرفة في المنشأة الرياضية وحصرهم في غرف محدد.

3- على الممارس الرياضي تقليل الاحتكاك مع زملائه في المجموعة والابتعاد عن التجمعات داخل المنشأة.

4- يفضل إغلاق المناطق المخصصة للصلاة أو اتباع البروتوكولات الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يخص المساجد.

5- منع الحضور الجماهيري.

6- منع الاحتفالات، التكريم، والتتويج بقدر الإمكان.

7- إيقاف اللقاءات الصحفية والإعلامة وحصر لقاءات اللاعبين والمدربين عبر وسائل التقنية أو تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء اللقاء الصحفي.

8- منع العاملين أو الرياضيين من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة من الحضور للملاعب إن أمكن ذلك.

9- منع التجمع عند مواقف الشيارات أو أمام مداخل المنشآت الرياضية.

10- يمنع حضور الأعضاء غير الممارسين في المنشأة.

11- تطهير أدوارت التحكيم مثل الراية، الصافرة، والكروت وغيرها بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر الإمكان.

12- تطهير أرضيات الملاعب ذات الأسطح غير العشبية مثل مضمار الجري ولوحات الإعلانات.

13- تطهير قوائم أبواب المرمى، والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بين الشوطين وبعد كل مباراة.

14- على المدريين والجهازين الإداري والطبي لبس الكمامة طوال الوقت.

15- تخصيص مدخل خاص لكل فريق أو تنظيم الدخول بشكل متباعد.

16- منع التزاحم في ممرات دخول الملعب، وغرفة الملابس، ودورات المياة.

17- تقليل عدد الأعضاء غير المهمين في كل فريق مثل الإداريين والفنيين.

18- تقليل عدد المصورين وتحقيق التباعد الاجتماعي في مواقعهم.

19- تخصيص مساحة لا تقل عن مترين لكل مصور بما يضمن التباعد الاجتماعي بينهم.

20- إلزام حكام غرفة الفار بلبس الكمامة طوال الوقت.

21- تخصيص عمال نظافة لتطهير الأماكن التي يكثر فيها التلامس مثل قوائم المرمى، ومقاعد البدلاء، وأجهزة حكام الفار وتطهيرها بشكل مستمر.

22- إلزام القائمين على جميع الكرات بلبس الكمامات بشكل دائم وتطهير الأيدي عند لمس الكرة.

23- منع المصافحة والعناق قبل المباراة، وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف وبعد انتهاء المباراة.

24- منع تبادل قمصان اللاعبين مع بعضهم البعض بعد نهاية المباريات.

25- تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالاجتماعات فيما يخص المؤتمرات الصحفية وفقًا لبروتوكولات الاجتماعات الصادرة عن (وقاية).