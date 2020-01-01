الاتحاد السعودي يُعلن مواعيد قيد اللاعبين في الفترتين الصيفية والشتوية

الاتحاد أبلغ الأندية بالمواعيد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد قيد اللاعبين في قوائم الأندية خلال الفترتين الصيفية والشتوية لموسم 2020-2021 الذي سينطلق في الـ16 من أكتوبر القادم.

وأرسلت اللجنة تعميمًا لأندية الدوري السعودي بمختلف درجاته لإبلاغهم بمواعيد القيد الجديد للموسم الاستثنائي الذي سينطلق متأخرًا بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) التي جعلت الموسم الجاري يمتد حتى سبتمبر القادم.

وحددت لجنة الاحتراف موعد قيد اللاعبين لدى أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الفترة الصيفية بين المدة من 15 أغسطس الجاري حتى 25 أكتوبر القادم، فيما ستبدأ فترة التسجيل الشتوية من 11 يناير 2021 حتى 7 فبراير من نفس العام.

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أما أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، ستبدأ فترة قيد اللاعبين الصيفية لديهم من 15 أغسطس الجاري وتمتد حتى 31 أكتوبر القادم، فيما ستكون مواعيد القيد الشتوي مطابقة لأندية دوري المحترفين وكذلك أندية دوري الدرجة الثانية.

وفيما يخص قيد اللاعبين في قوائم الأندية المحلية، فقد أوضحت لجنة الاحتراف النقاط التالية في التعميم الصادر من جانبها: