خاص جول - الدوري السعودي على غرار "البريميرليج" من دون "قرعة"

الموسم الماضي شهد انتقادات كثيرة لجدول المباريات

هاني الشمري - الرياض

كشفت مصادر "جول" أن رابطة دوري المحترفين السعودي لديها توجه بعدم إجراء قرعة للدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 وسوف تطبق نفس الطريقة المتبعة في الدوري الانجليزي "البريميرليج"، حيث ستتولى شركة جدولة الدوري.

وأعلن في وقت سابق ضم لجنة المسابقات لتكون تحت إدارة رابطة دوري المحترفين في الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في شهر أغسطس المقبل.

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وشهد الموسم الرياضي 2018-2019 انتقادات كبيرة بسبب روزنامة الدوري السعودي للمحترفين، إذ تأخر انطلاق الدوري لمدة شهر، مما جعل لجنة المسابقات تقرر استمرار منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال منافسات كأس أمم آسيا في يناير الماضي، فضلًا عن قرارات متلاحقة بتأجيل بعض المباريات وتم تعديل الجدول أكثر من مرة.

يُذكر أن الجدولة السابقة للموسم الكروي السعودي الماضي حملت أسلوبًا جديدًا في قرعة وطريقة جدولة المباريات، بإشراف من شركة أتوس العالمية المعتمدة لجدولة الدوري الإنجليزي.