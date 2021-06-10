"متى تصبح الأندية السعودية كبقية أندية العالم؟"

نتيجة كارثية للجنة شهادة الكفاءة المالية

طرح الإعلامي الرياضي محمد الدويش تساؤلًا بعد فشل غالبية أندية الدوري السعودي للمحترفين في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، مبديًا استغرابه من فشل الأندية الجماهيرية في الصرف على نفسها دون دعم الحكومة.

لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة أصدرت اليوم الخميس، موقف الأندية من الديون، والذي أوضح أن ثلاثة أندية فقط هي الخالية من الالتزامات. (طالع التفاصيل)

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنديتنا الجماهيرية فشلت بالصرف على نفسها فاضطرت الحكومة للصرف عليها إلى جانب شرفيين معروفين ومجهولين!، ولكن إلى متى؟".

وأضاف: "كل الأندية الجماهيرية في العالم تتباهى بأرقام إيراداتها وأنديتنا تتباهى بأرقام داعم !".

أنديتنا الجماهيرية فشلت بالصرف على نفسها فاضطرت الحكومة للصرف عليها إلى جانب شرفيين معروفين ومجهولين !

ولكن إلى متى ؟

كل الأندية الجماهيرية في العالم تتباهى بأرقام إيراداتها وأنديتنا تتباهى بأرقام داعم ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 10, 2021

يذكر أن الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 من أجل القضاء على ديون الأندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقالات، حتى يتمكنوا من تسجيل لاعبين جدد في قوائمهم.

ومنحت لجنة الكفاءة الأندية مهلة أقصاها 21 أغسطس المقبل، كي تسدد ديونها، وتتمكن من قيد لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الذي يبدأ في يوليو المقبل، وينتهي في 27 من أغسطس.