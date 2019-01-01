سييرا للاعبي الاتحاد: سبتمبر أحد أصعب الأشهر في الموسم

الفريق ينتظره مباريات صعبة جدًا خلال الشهر الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استأنف اتحاد جدة تدريباته يوم أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها المدرب لويس سييرا للاعبين واستمرت لخمسة أيام.

وركز المدرب التشيلي على التدريبات البدنية بشكل أكبر خلال المران نتيجة النقص العددي الكبير في الصفوف بانضمام 7 لاعبين من الفريق لمنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهة اليمن في العاشر من الشهر الجاري ضمن أولى جولات تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، واختتم المران ببعض الجمل التكتيكية في وسط الملعب.

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واجتمع سييرا مع لاعبي الاتحاد وطلب منهم تكثيف العمل والجهود خلال الشهر الحالي حتى يُحقق الفريق النتائج المرجوة في المباريات القادمة خاصة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن المدرب قوله للاعبين "سيكون سبتمبر الحالي من أصعب الأشهر بسبب ضغط المباريات وقوتها".

يُذكر أن الاتحاد سيُواجه ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي يوم الـ13 من الشهر الجاري على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ثم يلعب يوم الـ17 في الرياض مباراة إياب دور الـ8 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وقد انتهى الذهاب بالتعادل السلبي، وبعد 3 أيام سيُواجه التعان في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري السعودي.